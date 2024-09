Helen Badger rejoint le groupe CSL, leader de la connectivité IoT critique, en tant que directrice du marketing

LONDRES, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Groupe CSL, leader du marché des solutions de connectivité IoT, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Helen Badger au poste de directrice du marketing. Helen apporte une expérience indiscutable dans le domaine du marketing et de la technologie suite à son passage chez IRIS Software Group, où elle a joué un rôle essentiel dans la conduite de la transformation numérique et l'amélioration de la croissance de l'organisation.

L'expertise d'Helen en matière de marketing stratégique, de gestion de la marque et de transformation numérique sera déterminante alors que le Groupe CSL continue d'innover et d'étendre ses prestations, en prenant en charge des solutions de connectivité essentielles dans de nombreux secteurs verticaux.

Une nomination stratégique à un moment charnière

Ed Heale, PDG du Groupe CSL, estime que « Helen possède l'expérience du marketing et des compétences globales en matière de communication qui sont nécessaires pour que nos clients et le marché dans son ensemble soient informés de nos capacités toujours croissantes ».

Des solutions innovantes pour un avenir connecté

Le portefeuille de produits diversifié du Groupe CSL comprend la technologie révolutionnaire rSIM®, les cartes SIM IoT avancées et Routers, la connectivité par satellite accessible dans n'importe quel emplacement ainsi que d'autres solutions, toutes prises en charge par une plateforme de gestion de la connectivité. Ces offres sont méticuleusement conçues pour répondre aux besoins évolutifs des clients sur nos principaux marchés. Le leadership d'Helen Badger jouera un rôle essentiel pour permettre aux clients de naviguer facilement les complexités de la connectivité IoT.

Helen Badger a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre le Groupe CSL à un moment aussi passionnant pour l'industrie. La croissance des applications IoT critiques et les solutions résilientes de CSL représentent une opportunité unique d'aider nos clients à rester connectés et sécurisés. Je me réjouis de travailler avec l'équipe talentueuse de CSL pour stimuler l'innovation et fournir les meilleures solutions pratiques à nos clients ».

À propos du groupe CSL

Le groupe CSL est un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sécurisées, axées sur les secteurs de l'incendie, de la sécurité, de la santé et des services publics. Grâce à ses SIM, ses routeurs et ses services gérés d'avant-garde, le Groupe CSL garantit l'accès de ses clients à une connectivité fiable et de haute qualité. Face à l'imminence de l'abandon du RTPC, le groupe CSL est en première ligne pour aider ses clients à passer à des solutions modernes et pérennes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.csl-group.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503015/Helen_Badger.jpg