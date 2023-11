Henkel s'associe au fournisseur de solutions de maintenance prédictive, Nanoprecise Sci Corp

Une alliance pour la numérisation des opérations industrielles et pour aider les clients à réaliser la valeur de la technologie de pointe

DÜSSELDORF, Allemagne, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Henkel Adhesive Technologies, un leader mondial des adhésifs, des mastics et des revêtements fonctionnels, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Nanoprecise Sci Corp (Nanoprecise), un fournisseur de solutions de maintenance prédictive basé au Canada. Cette alliance renforce l'engagement des deux organisations à numériser les opérations industrielles et à aider les clients à réaliser la valeur de la technologie de pointe.

Henkel Partners with Predictive Maintenance Solutions Provider, Nanoprecise Sci Corp

Souhaitant élargir son offre en tant que partenaire expérimenté et fiable dans le domaine des opérations industrielles, Henkel a choisi Nanoprecise comme partenaire de confiance dans le domaine des solutions de maintenance prédictive pour les ensembles d'équipements rotatifs, après une analyse et un test complet de plusieurs solutions, y compris les solutions en phase de démarrage et les solutions matures disponibles sur le marché.

« Notre collaboration avec Nanoprecise marque une étape charnière vers la numérisation des opérations industrielles. Grâce à leur expertise en matière de maintenance prédictive des équipements rotatifs et à la gamme croissante de solutions d'IIoT LOCTITE® Pulse pour les équipements statiques, nous pouvons fournir aux clients industriels des solutions de maintenance intelligentes prêtes à l'emploi. Ce partenariat souligne notre engagement envers la fiabilité, l'efficacité et la durabilité », a déclaré Kourosh Bahrami, vice-président principal de Henkel.

Alors que le monde industriel s'oriente vers davantage de durabilité et d'excellence opérationnelle, ce partenariat renforce l'engagement de Henkel à améliorer son efficacité et sa durabilité globales ainsi que celles de ses clients. Il symbolise l'union de l'expertise industrielle et de l'innovation technologique, dans le but de créer de la valeur et de contribuer à un écosystème de fabrication plus vert et plus durable.

Avec ses solutions d'Internet des objets industriel (IIoT) , l'équipe de Nanoprecise aide les clients du monde entier à mettre en place des stratégies de maintenance prédictives et prescriptives pour améliorer la productivité. « Il s'agit d'une opportunité passionnante pour Nanoprecise de travailler avec l'une des entreprises emblématiques qui a régulièrement établi des relations de confiance et sans doute l'une des marques les plus emblématiques, LOCTITE, dans le monde industrie », a expliqué Sunil Vedula, fondateur et directeur général de Nanoprecise Sci Corp.

Ensemble, Henkel et Nanoprecise Sci Corp visent à transformer les opérations industrielles et à atteindre de nouveaux sommets en redéfinissant la façon dont les opérateurs abordent la maintenance et la fiabilité des équipements. Leur collaboration est très prometteuse pour les industries de processus, car elle leur permettra d'évoluer vers des opérations intelligentes et efficaces. Ce partenariat permettra une transition fluide vers des pratiques de fabrication durables, ce qui représente un grand pas vers un avenir plus vert et plus respectueux de l'environnement.

À propos de Henkel

Avec ses marques, ses innovations et ses technologies, Henkel occupe des positions de leader sur le marché mondial dans les secteurs industriel et grand public. L'unité commerciale Adhesive Technologies est leader mondial sur le marché des adhésifs, des mastics et des revêtements fonctionnels. Avec ses marques grand public, la société occupe des positions de leader, notamment dans les domaines des soins capillaires et des produits de lessive et d'entretien, sur de nombreux marchés et dans de nombreuses catégories à travers le monde. Les trois marques les plus fortes de l'entreprise sont LOCTITE, Persil et Schwarzkopf. Au cours de l'exercice 2022, Henkel a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté d'environ 2,3 milliards d'euros. Les actions privilégiées de Henkel sont cotées dans l'indice boursier allemand DAX. La durabilité est une ancienne tradition chez Henkel, et l'entreprise dispose d'une stratégie de durabilité claire avec des objectifs spécifiques. Henkel a été fondée en 1876 et emploie aujourd'hui une équipe diversifiée composée de plus de 50 000 personnes dans le monde — unies par une solide culture d'entreprise, des valeurs communes et un objectif commun : « Des pionniers dans l'âme pour le bien des générations. » Plus d'informations sur www.henkel.com

À propos de Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise Sci Corp est un fournisseur de solution de maintenance prédictive automatisée basée sur l'IA qui facilite la détection précoce des plus petits changements dans les opérations de la machine, bien avant qu'ils n'aient une incidence sur la production ou causent des temps d'arrêt. Nanoprecise se spécialise dans le déploiement de l'intelligence artificielle et de la technologie IIoT à des fins de maintenance prédictive des actifs et la réduction de l'empreinte carbone des usines de fabrication. Nanoprecise Sci Corp se consacre à fournir des solutions de maintenance prédictive innovantes, fiables et évolutives, permettant aux entreprises de maximiser le temps de fonctionnement des actifs, d'accroître la productivité et d'atteindre une excellence opérationnelle inégalée dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. Plus d'informations sur www.nanoprecise.io

Des photos sont disponibles sur www.henkel.com/press

Contact

Sebastian Hinz

E-mail : [email protected]

Henkel AG & Co. KGaA

Suraj Pisharody

[email protected]