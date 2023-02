Henley & Partners : les meilleurs programmes de migration des investissements dans le monde en 2023

LONDRES, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- L'attrait de l'Europe prévaut en 2023, les programmes européens de résidence et de citoyenneté par investissement conservant les premières places dans le dernier classement de Henley & Partners des programmes de migration d'investissement les plus recherchés dans le monde. Malta conserve la première place dans l'indice des programmes de citoyenneté mondiale pour la huitième année consécutive, tandis que le programme de permis de résidence dorée du Portugal est à nouveau en tête de l'indice des programmes de résidence mondiale .

L'édition de cette année comprend des analyses et des comparaisons complètes de 40 programmes, qui ont été évalués par un groupe d'éminents experts indépendants. Des numériqueéditions numériques interactives des indices sont également disponibles, permettant aux investisseurs internationaux et aux familles fortunées de créer un portefeuille de droits de résidence et de citoyenneté susceptibles d'ouvrir des opportunités mondiales et d'atténuer les risques juridictionnels.

Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners, affirme que le rapport est important non seulement pour les clients privés et leurs conseillers et autres professionnels du secteur, mais aussi pour les décideurs gouvernementaux qui cherchent à gérer les programmes de migration des investissements afin d'obtenir une plus grande autonomie fiscale et une meilleure croissance économique. « En cette période de volatilité extrême, les États-nations utilisent les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement comme un outil de financement innovant pour allouer les fonds des investisseurs à des projets sociaux, d'infrastructure et de développement nationaux ou régionaux qui bénéficient à leurs citoyens et résidents. »

Résidence en Namibie par investissement : le programme le plus récent au monde

Bien qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un article dans la publication, Henley & Partners a annoncé une nouvelle option de résidence par investissement, et la deuxième en Afrique : Le programme de résidence par investissement en Namibie . Pour un investissement immobilier minimum de 316 000 USD, les investisseurs acquièrent le pays droit de vivre et de faire des affaires dans le pays, l'un des marchés de richesse privée les plus dynamiques du continent, avec une croissance prévue de 60 % au cours de la prochaine décennie.

Dominic Volek , chef de groupe des clients privés chez Henley & Partners, déclare que « le gouvernement namibien offre de nombreuses possibilités aux investisseurs internationaux qui cherchent à s'implanter et à se développer sur le continent africain, notamment des incitations fiscales, des financements et un service de bureau unique pour les entreprises internationales. À cela s'ajoutent sa beauté naturelle unique et l'abondance d'espace et de tranquillité, une combinaison qui fait de la Namibie une offre hautement désirable. »

Henley & Partners a reçu 45,5 % de demandes supplémentaires en 2022, dépassant ainsi le record de 2021. L'année dernière, les Américains étaient la première nationalité à rechercher des options alternatives de résidence et de citoyenneté.

