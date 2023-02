Henley & Partners: os principais programas de migração de investimentos do mundo em 2023

LONDRES, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O fascínio da Europa prevalece em 2023, com residência e cidadania europeias por programas de investimento mantendo os primeiros lugares nas classificações dos programas de migração de investimentos mais procurados do mundo da Henley & Partners. Malta garante o primeiroº lugar no Global Citizenship Program Index pelo oitavo ano consecutivo, enquanto o Golden Residence Permit Program de Portugal novamente lidera o Global Residence Program Index.

A edição deste ano inclui análises abrangentes e comparações de 40 programas, avaliados por uma comissão de renomados especialistas independentes. Edições digitais e interativas dos índices também estão disponíveis, permitindo que investidores globais e famílias ricas criem um portfólio de residência e direitos de cidadania que podem criar oportunidades globais e mitigar riscos jurisdicionais.

O dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, diz que o relatório é importante não apenas para clientes particulares e seus consultores e outros profissionais do setor, mas também para formuladores de políticas governamentais que buscam gerenciar programas de migração de investimentos para obter maior autonomia fiscal e crescimento econômico. "Neste momento de extrema volatilidade, os estados-nação estão usando programas de residência e cidadania por investimento como uma ferramenta inovadora de financiamento para alocar fundos de investidores para projetos sociais, de infraestrutura e de desenvolvimento nacionais ou regionais que beneficiem seus cidadãos e residentes."

Namibia Residence by Investment – O mais novo programa do mundo

Embora não esteja na publicação, pois o lançamento é hoje, a Henley & Partners anunciou uma nova opção de residência por investimento — e a segunda na África: o programa Namibia Residence by Investment. Com um investimento imobiliário mínimo de US$316 mil, os investidores adquirem o direito de morar e fazer negócios no país — um dos mercados de riqueza privada que mais crescem no continente, com previsão de 60% de crescimento na próxima década.

Chefe do setor de Clientes Privados da Henley & Partners, Dominic Volek diz que "o governo da Namíbia oferece muitas oportunidades para investidores internacionais que buscam base e crescimento no continente africano, incluindo incentivos fiscais, financiamento e um serviço de escritório centralizado para empresas internacionais. Soma-se a isso sua beleza natural singular e a abundância de espaço e tranquilidade, uma combinação que torna a Namíbia uma oferta altamente desejável".

A Henley & Partners recebeu mais 45,5% de consultas em 2022, superando o recorde de 2021. No ano passado, os norte-americanos dos EUA foram o principal grupo em busca de opções alternativas de residência e cidadania.

