Henley & Partners publie le premier Crypto Wealth Report (Rapport sur la richesse en cryptomonnaies) au monde

LONDRES, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Il y a 88 200 cryptomillionnaires dans le monde, dont un peu moins de la moitié (40 500) détient sa fortune en bitcoins, selon le premier Rapport sur la richesse en cryptomonnaies publié par Henley & Partners , principal spécialiste international de la migration des patrimoines et des investissements. La valeur totale du marché des cryptomonnaies s'élève désormais à 1 180 milliards de dollars et 425 millions de personnes dans le monde possèdent des cryptomonnaies.

Ce rapport unique en son genre comprend des statistiques exclusives sur le nombre de millionnaires, centimillionnaires et milliardaires en cryptomonnaies et en bitcoins. Ces informations sont fournies par la société de renseignement mondiale sur la richesse New World Wealth et proviennent également d'universitaires de premier plan, d'experts de l'industrie et d'acteurs de la cryptomonnaie. Il présente également l'indice d'adoption des cryptomonnaies de Henley & Partners qui compare les meilleurs programmes de résidence et de citoyenneté par investissement pour les investisseurs en cryptomonnaies.

M. Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, affirme que les traders, les propriétaires de mines, les investisseurs et les crypto-entrepreneurs explorent des stratégies de migration des investissements pour protéger leurs intérêts. « Au cours des six derniers mois, nous avons constaté une hausse importante du nombre de demandes de cryptomillionnaires cherchant à se protéger contre d'éventuelles interdictions futures sur le trading ou l'utilisation de cryptomonnaies dans leurs propres pays et à atténuer les risques de politiques fiscales agressives qui taxent les actifs numériques à la source. »

Vers la lune : la cryptomonnaie est un « fait accompli »

Dans la ligue mondiale des super-riches, il y a maintenant 182 centimillionnaires en cryptomonnaies (à savoir, des personnes fortunées détenant des avoirs en cryptomonnaies de 100 millions USD ou plus), dont 78 sont des détenteurs de bitcoins, tandis que six des 22 cryptomilliardaires du monde ont amassé leur fortune en négociant des bitcoins.

Comme le souligne Jeff D. Opdyke , expert mondial en investissement, dans le rapport : « La cryptomonnaie est le commerce et la technologie les plus inévitables de ces 30 dernières années, et elle constitue désormais une opportunité fantastique d'acheter car il est peu probable que nous revoyions ces prix un jour. » M. Niklas J.R.M. Schmidt , du cabinet d'avocats autrichien Wolf Theiss, explique comment ils doivent être protégés, tandis que le professeur associé M. Tevetoğlu , un spécialiste du droit de la blockchain à Istanbul, met en garde contre les « conséquences juridiques graves » de penser qu'il n'y a pas de loi régissant la technologie de la blockchain et les actifs en cryptomonnaie. Dans son commentaire, Carlos Gonzalez Campo , analyste de recherche chez 21Shares, souligne que « bien que l'évaluation des actifs en cryptomonnaie reste un sujet émergent à la recherche d'un consensus, surtout à mesure que la classe d'actifs se développe et mûrit, les investisseurs peuvent utiliser certaines méthodes exploitables. »

Les meilleurs paris pour les investisseurs en cryptomonnaies

Comprenant plus de 750 points de données, le nouvel indice d'adoption des cryptomonnaies Henley évalue et note les pays d'accueil de migration des investissements favorables aux cryptomonnaies en fonction de leur niveau d'adoption et d'intégration des cryptomonnaies et de la technologie blockchain. Singapour occupe la première place du classement général avec un score de 50,2 sur 60, soit 83,76 %, la Suisse se classe en 2e position (78,17 %), suivie de près par les Émirats arabes unis avec 76,17 %. Hong Kong (4e avec 76 %), les États-Unis (5e avec 73,83 %), l' Australie (6e avec 71,83 %) et le Royaume-Uni (7e avec 71,17 %) obtiennent tous les honneurs de bon élève en matière d'adoption de cryptomonnaies. Le Canada (8e avec 67,33 %), Malte (9e avec 64,83 %) et la Malaisie (10e avec 62,5 %) font également partie du Top 10.

Options les plus avantageuses sur le plan fiscal

En ce qui concerne le paramètre de la convivialité fiscale , qui évalue l'approche d'un pays pour taxer les activités liées aux cryptomonnaies, Singapour et les Émirats arabes unis obtiennent un score parfait de 10/10, Hong Kong, Maurice et Monaco obtiennent un impressionnant 9/10, alors qu' Antigua-et-Barbuda , la Malaisie, la Namibie et la Suisse atteignent chacune un respectable 8/10.

Les Émirats arabes unis et Singapour sont à nouveau en tête de file en matière d' adoption par le public , qui mesure le niveau de sensibilisation, d'intérêt et d'engagement avec les cryptomonnaies dans la population générale, chacun obtenant 7/10 pour ce paramètre. Cependant, en ce qui concerne l'adoption des infrastructures , qui évalue les fondements technologiques des transactions et des échanges de cryptomonnaies, tels que le nombre de guichets automatiques de cryptomonnaies, l'intégration avec les banques locales et la présence d'échanges d'actifs numériques, les EAU et Singapour ont tous deux chuté dans le classement. Les États-Unis sont actuellement en tête à cet égard, la Grèce , la Thaïlande , Hong Kong et la Nouvelle-Zélande se classent tous dans le Top 10 des pays dotés d'une infrastructure raisonnablement bien développée qui permet une adoption plus souple des cryptomonnaies.

