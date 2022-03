Henlius annonce ses résultats annuels de 2021 : nouveau record de performance, évolution vers la biopharmacie

SHANGHAI, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Henlius (2696.HK) a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, partageant les récents progrès et réalisations notables de la société. En tant que société biopharmaceutique innovante et mondiale, Henlius s'engage à offrir des produits biopharmaceutiques de haute qualité, abordables et innovants aux patients du monde entier, avec 4 produits lancés en Chine, 1 en Europe, et 12 indications dans le monde entier, en se concentrant sur l'oncologie, les maladies auto-immunes, les maladies ophtalmiques, etc. À ce jour, l'entreprise a bénéficié à plus de 170 000 patients dans le monde. En 2021, le chiffre d'affaires de Henlius a augmenté de 186,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,68 milliard de yuans, principalement grâce aux ventes de divers produits et aux revenus de licences. HANQUYOU (trastuzumab, Zercepac® en Europe) a enregistré une croissance solide en Chine et en Europe, atteignant un chiffre d'affaires de 868 millions de yuans avec une augmentation de 692,7 % par rapport à l'année précédente et 62,2 millions de yuans provenant respectivement du marché chinois et du marché international. La société a également perçu des revenus de licences outre-mer et des revenus de services de R&D de 30,2 millions de yuans. HANLIKANG (rituximab) a reçu une participation aux bénéfices de 542,5 millions de yuans de Fosun Pharma et des revenus de licences de 10,4 millions de yuans.

Sur la base des besoins cliniques non satisfaits, Henlius continue également à libérer le potentiel de l'innovation en améliorant les capacités internes et en renforçant la collaboration sur les actifs innovants. En 2021, les dépenses de R&D de la société ont atteint environ 1,76 milliard de yuans. Au cours de la période de référence, la société a constaté des progrès cliniques robustes dans 12 projets et a reçu de multiples approbations cliniques sur 6 médicaments candidats et 1 thérapie combinée dans le monde entier. À la date de clôture de l'exercice, plus de 20 essais cliniques ont été réalisés dans divers pays et régions, notamment en Chine, dans l'Union européenne, aux États-Unis, en Australie, aux Philippines et en Turquie. Le serplulimab (anticorps monoclonal anti-PD-1 innovant) est le premier anticorps monoclonal innovant développé indépendamment par Henlius. Deux demandes d'autorisation de mise sur le marché (NDA) du serplulimab pour le traitement des tumeurs solides à instabilité des microsatellites élevée (MSI-H) et du cancer du poumon non à petites cellules squameux ont été acceptées par l'ANSM et devraient être approuvées en 2022.

Wenjie Zhang, président, directeur général et PDG de Henlius, a déclaré : « En 2021, nous avons fait des progrès significatifs dans le cadre de notre programme d'innovation, ainsi que dans la transition de l'entreprise, d'une société de biotechnologie à une société biopharmaceutique. Nous remercions chaleureusement les actionnaires et les communautés pour leur formidable soutien et leur confiance. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser le développement de la biopharmacie chinoise tout en restant fidèles à notre culture d'entreprise, d'innovation et de création. »

