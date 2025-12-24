Jason Zhu, PDG de Henlius, prononcera une allocution lors de la conférence JPM 2026

SHANGHAI, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La 44e édition de la J.P. Morgan Healthcare Conference se tiendra du 12 au 15 janvier 2026 à San Francisco, aux États-Unis. Jason Zhu, directeur exécutif et chef de la direction de Henlius (2696.HK), a été invité à participer à la conférence et y prononcera une allocution le 15 janvier (heure normale du Pacifique).

Reconnue comme l'une des conférences les plus importantes et les plus influentes au monde sur l'investissement et l'industrie de la santé, la J.P. Morgan Healthcare Conference est largement considérée comme un baromètre des tendances mondiales en matière d'innovation et de capitaux dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé. L'événement rassemble des chefs d'entreprise, des sociétés émergentes en croissance rapide, des innovateurs technologiques et des investisseurs internationaux. Plus de 8 000 participants sont attendus à San Francisco pour explorer des développements de pointe et des possibilités de partenariat.

Lors de la conférence, le Dr Zhu présentera les compétences clés qu'Henlius a développées tout au long de son parcours d'internationalisation, partagera des mises à jour sur le pipeline innovant et les plateformes technologiques de nouvelle génération de la société - y compris les conjugués anticorps-médicaments et les activateurs de cellules T multispécifiques - et présentera les perspectives stratégiques d'Henlius pour les cinq années à venir. En s'appuyant sur une plateforme intégrée couvrant la R&D, la fabrication, les affaires réglementaires et la commercialisation, Henlius est passé d'une entreprise de biotechnologie en phase de démarrage à une société biopharmaceutique d'envergure, opérant à l'échelle mondiale et disposant d'une empreinte internationale bien établie. Henlius a mis en place des équipes dédiées au développement clinique, aux opérations et à la réglementation sur des marchés clés, notamment aux États-Unis et au Japon, ce qui permet une exécution indépendante des essais cliniques et un engagement direct avec les autorités réglementaires mondiales afin d'accélérer le développement et l'accès au marché à l'échelle locale. En outre, les installations de fabrication commerciale de l'entreprise ont obtenu des certifications BPF en Chine, dans l'UE et aux États-Unis, avec un réseau d'approvisionnement mondial qui s'étend désormais sur six continents. Grâce au développement coordonné d'actifs d'innovation différenciés et de plateformes technologiques diversifiées, Henlius continue à renforcer sa présence sur le marché mondial tout en établissant des partenariats stratégiques à long terme avec des sociétés pharmaceutiques multinationales de premier plan, formant ainsi un modèle de développement mondial durable et évolutif.

À l'avenir, Henlius continuera à se concentrer sur les besoins non satisfaits des patients dans le monde entier. En travaillant en étroite collaboration avec les marchés financiers et des partenaires industriels dans le monde entier, l'entreprise vise à renforcer ses capacités d'innovation et opérationnelles au niveau mondial et à construire une biopharmaceutique centrée sur le patient, capable de rivaliser à l'international, fournissant des médicaments biologiques de haute qualité et abordables aux patients du monde entier.

À propos de Henlius

Henlius (2696.HK) est une société biopharmaceutique mondiale dont la vision est d'offrir des médicaments biologiques de haute qualité, abordables et innovants aux patients du monde entier, en mettant l'accent sur l'oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies ophtalmiques. À ce jour, dix produits ont été approuvés pour une mise sur le marché dans plusieurs pays et régions, et cinq demandes de mise sur le marché ont été acceptées pour examen en Chine et dans l'UE, respectivement. Depuis sa création en 2010, Henlius a construit une plateforme biopharmaceutique intégrée avec des capacités fondamentales de haute efficacité et d'innovation intégrées tout au long du cycle de vie du produit, y compris la R&D, la fabrication et la mise sur le marché. La société a établi un centre d'innovation mondial et des installations de fabrication commerciale basées à Shanghai et certifiées BPF par la Chine, l'UE et les États-Unis.

Henlius a construit de manière proactive un portefeuille de produits diversifié et de haute qualité couvrant environ 50 molécules ; la société a continué à explorer les thérapies combinées en immuno-oncologie avec le produit exclusif HANSIZHUANG (anticorps monoclonal anti-PD-1) comme base fondamentale. À ce jour, les produits lancés par la société comprennent HANSIZHUANG (serplulimab, nom commercial : Hetronifly® en Europe), le premier anticorps monoclonal anti-PD-1 au monde pour le traitement de première intention du CPPC, HANQUYOU (trastuzumab, nom commercial : HERCESSI™ aux États-Unis, Zercepac® en Europe), un anticorps monoclonal biosimilaire développé en Chine et approuvé en Chine, en Europe et aux États-Unis, HANLIKANG (rituximab), le premier biosimilaire développé en Chine, les produits Bildyos® et Bilprevda® à base de dénosumab et le Poherdy® à base de pertuzumab. De plus, Henlius a mené plus de 30 études cliniques pour 19 produits, renforçant ainsi sa présence sur les principaux marchés ainsi que sur les marchés émergents.

