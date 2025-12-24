El consejero delegado de Henlius, Dr. Jason Zhu, realizará una presentación magistral en JPM 2026

SHANGHAI, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 44ª Conferencia de Salud de J.P. Morgan se celebrará del 12 al 15 de enero de 2026 en San Francisco, EE.UU. El Dr. Jason Zhu, director ejecutivo y consejero delegado de Henlius (2696.HK), ha sido invitado a asistir y ofrecerá una ponencia magistral el 15 de enero (PST).

Reconocida como una de las conferencias de inversión y del sector sanitario más grandes e influyentes del mundo, la Conferencia de Salud de J.P. Morgan es ampliamente considerada como un referente de la innovación y las tendencias de capital en los sectores farmacéutico y sanitario a nivel mundial. El evento reúne a líderes de la industria, empresas emergentes de rápido crecimiento, innovadores tecnológicos e inversores globales, y se espera que más de 8.000 participantes se reúnan en San Francisco para explorar desarrollos de vanguardia y oportunidades de colaboración.

En la conferencia, el Dr. Zhu describirá las competencias clave que Henlius ha desarrollado a lo largo de su trayectoria de internacionalización, compartirá novedades sobre la innovadora línea de productos de la compañía y las plataformas tecnológicas de última generación, incluyendo conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y activadores multiespecíficos de células T (TCE), y presentará la perspectiva estratégica de Henlius para los próximos cinco años. Aprovechando una plataforma integrada que abarca I+D, fabricación, asuntos regulatorios y comercialización, Henlius ha evolucionado desde una empresa biotecnológica en fase inicial hasta una compañía biofarmacéutica a gran escala, con operaciones globales y una presencia internacional consolidada. Henlius ha establecido equipos dedicados al desarrollo clínico, las operaciones y la regulación en mercados clave, como Estados Unidos y Japón, lo que permite la ejecución independiente de ensayos clínicos y la interacción directa con las autoridades regulatorias globales para acelerar el desarrollo localizado y el acceso al mercado. Además, las instalaciones de fabricación comercial de la compañía han obtenido certificaciones GMP en China, la UE y Estados Unidos, con una red de suministro global que ahora abarca seis continentes. A través del avance coordinado de activos de innovación diferenciados y plataformas tecnológicas diversificadas, Henlius continúa profundizando su presencia en el mercado global mientras construye asociaciones estratégicas a largo plazo con compañías farmacéuticas multinacionales líderes, formando un modelo de desarrollo global sostenible y escalable.

De cara al futuro, Henlius seguirá centrada en abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes en todo el mundo. Mediante una estrecha colaboración con los mercados de capital globales y socios del sector, la compañía busca fortalecer aún más su innovación global y sus capacidades operativas, así como construir una biofarmacéutica globalmente competitiva y centrada en el paciente, que ofrezca medicamentos biológicos asequibles y de alta calidad a pacientes de todo el mundo.

Acerca de Henlius

Henlius (2696.HK) es una compañía biofarmacéutica global con la visión de ofrecer medicamentos biológicos innovadores, asequibles y de alta calidad a pacientes de todo el mundo, con especial atención a la oncología, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades oftálmicas. Hasta la fecha, se han aprobado 10 productos para su comercialización en diversos países y regiones, y se han aceptado 5 solicitudes de comercialización para su revisión en China y la UE, respectivamente. Desde su creación en 2010, Henlius ha construido una plataforma biofarmacéutica integrada con capacidades clave de alta eficiencia e innovación integradas en todo el ciclo de vida del producto, incluyendo I+D, fabricación y comercialización. Ha establecido un centro de innovación global e instalaciones de fabricación comercial en Shanghái, certificadas por GMP de China, la UE y EE.UU.

Henlius ha desarrollado proactivamente una cartera de productos diversificada y de alta calidad que abarca aproximadamente 50 moléculas y ha continuado explorando terapias combinadas inmunooncológicas con HANSIZHUANG (anti-PD-1 mAb) patentado como base. Hasta la fecha, los productos lanzados por la compañía incluyen HANSIZHUANG (serplulimab, nombre comercial: Hetronifly® en Europa), el primer mAb anti-PD-1 del mundo para el tratamiento de primera línea de SCLC; HANQUYOU (trastuzumab, nombre comercial: HERCESSI™ en EE.UU., Zercepac® en Europa), un biosimilar de mAb desarrollado en China y aprobado en China, Europa y EE.UU.; HANLIKANG (rituximab), el primer biosimilar desarrollado en China; denosumab Bildyos® y Bilprevda®, y pertuzumab Poherdy®. Además, Henlius ha realizado más de 30 estudios clínicos para 19 productos, ampliando su presencia tanto en mercados principales como en mercados emergentes.

Para obtener más información sobre Henlius, visite https://www.henlius.com/en/index.html y conecte con nosotros en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/henlius/.