Hennessy celebra a papá en su día con etiquetas tan únicas y extraordinarias, como él

Para el papá moderno, atrevido y que no teme tomar riesgos, Hennessy Very Special es la mejor opción. De estilo único y una combinación muy especial de sabores, está hecho especialmente para vivir el arte de mezclar. Ofrece un carácter intenso y frutal con notas amaderadas listo para disfrutarse en cualquier ocasión. Qué mejor manera de hacerlo que con París de Noche, un coctel emblemático elaborado con refresco de cola y hielos o el París de día, una opción fresca con Hennessy Very Special y un toque de agua mineral. Sin duda alguna, dos grandes opciones para esta celebración.