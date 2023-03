Henry Schein, Brazil Dental, se torna o mais novo distribuidor do Liper TongueGym

"A facilidade, o conforto e a eficiência que a TongueGym oferece significam que os pais podem finalmente desistir das desagradáveis técnicas de 'dedos' e fazer confortavelmente os alongamentos tão cruciais para a saúde e o bem-estar futuros de seus bebês. Também permite que os adultos realizem seus exercícios em qualquer lugar, seja no trânsito, no trabalho ou em qualquer outro local", disse o fundador da empresa e CTO, Dr. Eyal Botzer, DMD, especialista em anomalias odontológicas e orais neonatais, diretor de odontologia pediátrica do Tel Aviv Medical Center e cofundador do International Affiliation of Tongue Tie Professionals (IATP).

Conforme o CEO da Liper, Eli Drapisz, a conscientização do Brasil sobre a importância da saúde da língua torna o país um local ideal para o produto.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar em conjunto com a Henry Schein, Brazil Dental, para entrar no mercado brasileiro, que é o primeiro do mundo a aprovar uma lei que exige que os hospitais realizem análise da língua de cada bebê nascido", disse Drapisz. "Nosso produto pode definitivamente melhorar o tratamento de recém-nascidos com línguas presas e disfuncionais".

Na Henry Schein, os executivos estão igualmente entusiasmados em unir forças com a Liper: "É uma grande honra distribuir um produto tão importante. O Brasil está aguardando uma solução que possa facilitar vidas, tanto de crianças quanto adultos", disse Jonatas de Sena – Vice-presidente comercial da Henry Schein.

A TongueGym foi inicialmente concebida pela Botzer como uma forma de quebrar o paradigma de que os exercícios de língua são difíceis, desagradáveis e anti-higiênicos. A TongueGym é uma ferramenta sem cabo que encaixa facilmente nos dedos do usuário, aumentando seu alcance além das pontas, para permitir melhor controle e precisão, maior conformidade e eficiência ao realizar exercícios.

Hoje em dia, dezenas de milhares de pessoas já se beneficiaram com a TongueGym e, com seu lançamento no Brasil, a empresa pretende aumentar exponencialmente esse número.

Para saber mais, acesse: www.liper-device.com ou o canal do YouTube.

Henry Schein, Brazil Dental: https://www.dentalspeed.com/buscar?palavra=liper or https://www.utilidadesclinicas.com.br/linx/search/?terms=liper&q=liper

Contato: Eli Drapisz, [email protected]

Video - https://youtu.be/7Vx8hgTwhBA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859382/Liper_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859383/Liper_2.jpg

FONTE Liper

SOURCE Liper