Heramba a l'intention d'acquérir Kiepe Electric, un leader mondial dans le domaine du transport urbain durable

BERLIN, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Heramba GmbH et Heramba Holdings Inc. (« Heramba ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec des filiales de Knorr-Bremse Aktiengesellschaft pour acquérir Kiepe Electric, une société axée sur la décarbonisation des transports commerciaux et publics.

Kiepe Electric est un leader mondial dans le secteur de l'électrification des systèmes de transport urbain routier et ferroviaire. Ses activités englobent la conception, la fabrication et la mise en place de solutions d'électronique de puissance, de systèmes de propulsion électrique et de dispositifs de contrôle pour les véhicules, en plus du développement de logiciels intelligents pour la gestion des flottes de véhicules et l'optimisation énergétique. Les logiciels de l'entreprise fournissent un tableau de bord holistique de bout en bout, depuis les systèmes de charge jusqu'au véhicule final. Kiepe est également un spécialiste des solutions de recharge de véhicules et le premier fournisseur de solutions de recharge en mouvement. En 2022, Kiepe a lancé sa propre plateforme de charge à haute puissance, simplifiant ainsi la recharge rapide des autobus électriques à batterie et la gestion de l'énergie.

« L'intégration de Kiepe Electric à notre équipe représente une étape importante », a déclaré Hans-Jörg Grundmann, directeur général de Heramba. « Depuis sa création, Kiepe a une histoire riche d'évolution de ses activités pour fournir des solutions innovantes. En mettant l'accent sur le développement de solutions de transport en commun durables, avec un portefeuille de produits et de services de haute qualité, des partenariats à long terme avec des clients mondiaux de premier plan et un carnet de commandes prometteur, nous croyons fermement que Kiepe est bien positionnée pour devenir un leader dans le domaine de l'électrification commerciale. »

Justification de la transaction :

Création d'un leader mondial unique dans le domaine du transport urbain durable

Accélération de l'expansion du marché des transports urbains à l'échelle mondiale

Adoption d'une stratégie d'entreprise légère en termes d'actifs avec des clients de premier plan dans les domaines ferroviaire et routier aux États-Unis et en Europe

Dirigée par une équipe de direction expérimentée et chevronnée

Kiepe Electric est devenu un leader mondial du transport durable, avec plus de 580 employés opérant dans six pays à travers le monde. En 2022, Kiepe Electric a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 120 millions de dollars. L'acquisition de Kiepe Electric par Heramba devrait être finalisée au cours du second semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À propos d'Heramba

Heramba GmbH, fondée en janvier 2023 et basée à Berlin, en Allemagne, et à Atlanta, aux États-Unis, est une société à but spécifique qui investit dans des entreprises dotées de technologies et de capacités susceptibles d'accélérer la décarbonisation du secteur des transports commerciaux.

Heramba est dirigée par le Dr. Hans-Jörg Grundmann (directeur général), qui a consacré sa carrière à l'innovation et à l'amélioration du transport commercial, notamment en tant que PDG de Siemens Mobility et dans ses autres fonctions de direction chez les leaders de l'industrie que sont Siemens et AEG. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://herambaholdings.com/

Piper Sandler est le conseiller financier de Heramba, et Latham & Watkins LLP et Smith, Gambrell & Russell, LLP sont les conseillers juridiques.

