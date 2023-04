HERSHEY LANCE UN ACCÉLÉRATEUR DE REVENUS EN CÔTE D'IVOIRE

Cette initiative renforce l'engagement du groupe Hershey à soutenir l'augmentation des revenus des ménages cultivant le cacao

Contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire pour un cacao durable

HERSHEY, Pennsylvanie, 1er mai 2023 /PRNewswire/ -- The Hershey Company (NYSE: HSY) a annoncé aujourd'hui le lancement de son Accélérateur de revenus en Côte d'Ivoire. Le programme soutiendra l'augmentation des revenus des ménages cultivant le cacao grâce à la fourniture de transferts en espèces (CT) et d'investissements dans les associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC). Conçu et mis en œuvre avec la contribution du Conseil du Café-Cacao, de Rainforest Alliance et de CARE, l'Accélérateur de revenus offre une approche éprouvée et à multiples facettes pour aider à lutter contre la pauvreté des cultivateurs de cacao tout en soutenant des pratiques agricoles durables et en réduisant le risque de travail des enfants.

« L'Accélérateur de revenus s'inscrit dans l'engagement à long terme de la société Hershey visant à faire une réelle différence dans la vie des cultivateurs de cacao et de leurs enfants », a déclaré Jason Reiman, chef de la chaîne d'approvisionnement à The Hershey Company. « Nous sommes fiers de lancer cette initiative importante en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire et nos ONG partenaires. Ensemble, nous pouvons améliorer les moyens de subsistance des ménages agricoles et assurer un avenir radieux aux communautés productrices de cacao. »

Dans le cadre de cet Accélérateur de revenus, Hershey, en partenariat avec Rainforest Alliance, distribuera des transferts en espèces mobiles d'un montant maximal de 600 dollars par ménage et par an à environ 5 000 ménages cultivant le cacao au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Ces transferts, qui constitueront une source de revenus supplémentaire pour les ménages, seront basés sur l'adoption de pratiques de gestion agricole durables et régénératrices qui augmentent la rentabilité de l'exploitation et la résilience face à des circonstances environnementales inattendues.

Avec le soutien de CARE et des coopératives de producteurs de cacao, Hershey prévoit également de renforcer environ 200 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) dans sa chaîne d'approvisionnement et d'en créer 350 nouvelles. Ces 550 AVEC soutiendront environ 15 000 membres et leurs familles. Grâce à ces efforts combinés, le programme vise à réaliser des économies supplémentaires significatives par participant dans les trois ans suivant leur adhésion à une AVEC. Les AVEC offrent à leurs membres, en particulier aux femmes et aux mères célibataires, une structure locale permettant d'accroître l'épargne et d'accéder à des prêts à faible taux d'intérêt dans les communautés agricoles où les services bancaires formels et les services de microfinancement sont rares.

« Le faible revenu des producteurs est une cause fondamentale du travail des enfants et de la déforestation. Nous soutenons ce programme d'Accélération de revenus car la question des revenus des producteurs est au cœur de nos préoccupations », a expliqué Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du Café-Cacao.

L'Accélérateur de revenus est basé sur des stratégies éprouvées de réduction de la pauvreté visant à augmenter les revenus et à soutenir des pratiques agricoles professionnalisées. Il s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la Stratégie nationale pour un cacao durable (SNCD) du gouvernement de la Côte d'Ivoire. La recherche a montré que les agriculteurs qui reçoivent une éducation financière et une formation à l'exploitation agricole par le biais des CT,1 et qui ont accès aux institutions d'épargne et de crédit, sont plus susceptibles d'avoir des revenus familiaux plus élevés et d'impliquer les femmes dans la prise de décision au sein du ménage.2 Grâce à l'augmentation de leurs revenus et à la professionnalisation de leurs activités, les ménages agricoles sont moins susceptibles de confier des travaux dangereux à leurs enfants. Ils sont également plus susceptibles d'avoir une meilleure sécurité alimentaire et des ressources supplémentaires qui peuvent être investies dans l'éducation et le bien-être général de leurs enfants.

Nanga Kone, directeur national de Rainforest Alliance pour la Côte d'Ivoire, a précisé : « L'un des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les cultivateurs de cacao est que les revenus qu'ils tirent de leur culture ne suffisent pas à leur assurer un niveau de vie décent. Si l'on ajoute à cela l'impact du changement climatique, même dans les bonnes années, de nombreux petits exploitants agricoles peinent à joindre les deux bouts. Guidés par trois décennies de recherche et d'expérience, nous pensons que l'Accélérateur de revenus contribuera à assurer un bénéfice financier et une qualité de vie à long terme pour les producteurs de cacao et leurs familles en Côte d'Ivoire. Rainforest Alliance se réjouit de travailler en partenariat avec Hershey pour aider les cultivateurs à établir un lien entre les paiements en espèces à court terme et la stratégie de durabilité et de rentabilité à long terme de leur exploitation. »

« Depuis 1991, CARE a aidé plus de 13,5 millions de personnes à rejoindre des groupes d'épargne, et notre objectif est d'engager 62 millions de personnes dans les groupes d'épargne d'ici 2030. Les groupes d'épargne aident les femmes, les filles et les familles du monde entier à augmenter leurs revenus et à accéder à la nourriture et aux soins de santé. En effet, nos recherches ont montré que les femmes qui participent à des groupes d'épargne triplent leurs revenus. L'investissement et le soutien continus du groupe Hershey au programme AVEC auront un impact transformationnel sur la vie des familles et des communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire », a affirmé Michelle Nunn, présidente-directrice générale de CARE.

L'Accélérateur de revenus devrait avoir un impact positif sur pas moins de 20 000 ménages au sein de la chaîne d'approvisionnement du groupe Hershey et des communautés concernées. Pour mesurer et évaluer les progrès, Hershey s'appuiera sur les outils et l'expertise fournis par un comité consultatif d'apprentissage qui comprend le Sustainable Food Lab et est présidé par le Conseil du Café-Cacao. Des mises à jour sur les progrès du programme seront fournies sur le site Web de Hershey et dans son rapport annuel sur les facteurs ESG. Hershey s'est engagé à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires industriels et gouvernementaux en Côte d'Ivoire afin de s'assurer que le programme a un impact bénéfique à long terme pour les ménages producteurs de cacao.

À propos de The Hershey Company

The Hershey Company, dont le siège social se trouve à Hershey, en Pennsylvanie, est une entreprise leader dans le secteur des en-cas, réputée pour offrir de la bonté au monde entier grâce à ses marques emblématiques, à son personnel remarquable et à son engagement durable en faveur de la réussite des enfants. Hershey emploie près de 20 000 personnes dans le monde entier, qui travaillent chaque jour pour offrir des produits délicieux et de qualité. La société possède plus de 100 marques dans environ 80 pays du monde qui génèrent des revenus annuels de 10,4 milliards de dollars, notamment des marques emblématiques telles que Hershey's, Reese's, Kit Kat®, Jolly Rancher et Ice Breakers, ainsi que des collations salées en plein essor telles que SkinnyPop, Pirate's Booty et Dot's Homestyle Pretzels.

Depuis plus de 125 ans, Hershey s'engage à opérer de manière équitable, éthique et durable. Le fondateur de la société Hershey, Milton Hershey, a créé l'école Milton Hershey en 1909 et, depuis lors, la société s'efforce d'aider les enfants à réussir.

Pour en savoir plus, consultez le site thehersheycompany.com.

À propos de CARE

Fondée en 1945 avec la création du CARE Package®, CARE est une organisation humanitaire de premier plan qui lutte contre la pauvreté dans le monde. CARE met un accent particulier sur la collaboration avec les femmes et les filles. Dotées des ressources appropriées, les femmes et les filles ont le pouvoir de sortir des familles et des communautés entières de la pauvreté. En 2022, CARE a travaillé dans plus de 110 pays, intervenant auprès de plus de 170 millions de personnes à travers 1 600 projets.

Pour en savoir plus, consultez le site www.care.org .

À propos de Rainforest Alliance

Rainforest Alliance est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille dans 70 pays à l'intersection du commerce, de l'agriculture et des forêts. Rainforest Alliance crée un monde plus durable en utilisant les forces sociales et du marché pour protéger la nature et améliorer la vie des agriculteurs et des communautés forestières. En rassemblant les agriculteurs, les communautés forestières, les entreprises et les particuliers, elle s'attaque à certains des défis sociaux et environnementaux les plus pressants d'aujourd'hui. L'organisation change la façon dont le monde produit, s'approvisionne et consomme, en mettant l'accent sur le cacao, le café, le thé, les bananes et d'autres produits tropicaux, grâce à son programme de certification, ses services de chaîne d'approvisionnement, sa gestion du paysage et ses activités de plaidoyer. En 2021, plus de 6 millions d'hectares de terres agricoles ont été certifiés selon les normes Rainforest Alliance ou UTZ et 4 millions d'agriculteurs et de travailleurs agricoles ont participé aux programmes de certification Rainforest Alliance ou UTZ, qui visent à améliorer durabilité environnementale et sociale.

1 Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T. et Pellerano, L. (27 juillet 2016). Cash transfers : What does the evidence say ? (Transferts en espèces : Que disent les preuves ?) ODI.org. https://odi.org/en/publications/cash-transfers-what-does-the-evidence-say-a-rigorous-review-of-impacts-and-the-role-of-design-and-implementation-features/

2 CARE (18 août 2022). VSLA By the Numbers : A Comprehensive Analysis of the Impact and ROI of VSLAs. (Les AVEC en chiffres : Une analyse complète de l'impact et du retour sur investissement des AVEC.) Care.org. https://www.careevaluations.org/evaluation/vsla-by-the-numbers-a-comprehensive-analysis-of-the-impact-and-roi-of-vslas/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1246276/The_Hershey_Company_Logo.jpg

SOURCE The Hershey Company