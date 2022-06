Het Appian Education Partner Program stoomt talenten klaar tot developers

Middels het opleidings-, trainings- en certificeringsnetwerk voorziet Appian in de wereldwijde behoefte aan developers

AMSTERDAM, 28 juni 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) heeft vandaag het Appian Education Partner Program aangekondigd, een wereldwijd netwerk van organisaties die als doel hebben om een scala aan middelen te bieden aan professionals en individuen die een Appian certificering willen behalen. Appian werkt samen met trainingsbedrijven en academische instellingen om officiële resources en trainingen aan te bieden om mensen te helpen een gecertificeerde Appian-developer te worden.

De low-code industrie groeit snel: Gartner voorspelt dat in 2024 75% van de enterprise applicatie-ontwikkeling zal worden gedaan met low-code. De vraag naar het Appian Low-Code Platform en naar Appian talent neemt wereldwijd toe. Het aantal organisaties dat Appian gebruikt verdubbelt elk jaar, en er is een grote vraag naar gecertificeerde Appian-developers. Het Appian Education Partner Program voorziet in deze behoefte voor Appian klanten en implementatiepartners.

"De technologie van Appian biedt grenzeloze mogelijkheden voor snelle bedrijfstransformaties. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze klanten en partners toegang hebben tot de deskundige resources die nodig zijn om het meeste succes te boeken in hun Appian programma's." zegt Pavel Zamudio, Chief Customer Officer bij Appian. "Tegelijkertijd biedt low-code geweldige professionele kansen voor zowel traditionele als nieuwe developers. Programma's zoals Appian Education Partners en ons #lowcode4all initiatief creëren daarmee nieuwe carrièremogelijkheden."

Het Appian Education Partner Program omvat een netwerk van Hire-Train-Deploy (HTD) organisaties over de hele wereld, waaronder SkillStorm , Revature , Ethnus , Xebia , en PKUTech . Het programma breidt zich ook uit met instellingen voor hoger onderwijs, zoals de University of Texas in Dallas . Deze en andere programmapartners krijgen uitgebreide instructies over het leveren van Appian training en certificeringsexamens, de laatste updates van trainingsmaterialen, en marketing tools en resources om hun aanbod te promoten.

Deelnemers van een Appian Education Partnertraining krijgen onder andere:

Toegang tot het volledig uitgeruste Appian Low-Code Platform in de cloud.

Kosteloze training onder begeleiding van een instructeur.

Uitgebreide leermiddelen.

De mogelijkheid om een Appian Applied Developer Certificering te verdienen.

Toegang tot het Appian Hiring Network voor arbeidsbemiddeling.

Geïnteresseerden in een Appian-training, maar ook Appian klanten en partners die Appian resources zoeken, kunnen rechtstreeks contact opnemen met een Appian Education Partner organisatie, of kunnen contact opnemen met [email protected] voor meer informatie.

Organisaties die geïnteresseerd zijn om een Appian Education Partner te worden kunnen hier meer informatie vinden.

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek appian.com .

