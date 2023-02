Het bedrijfsonderdeel van Matrixport in het VK wordt een aangewezen vertegenwoordiger van de door de Britse FCA geautoriseerde Varramore-partners

Met deze samenwerking kan zijn Britse dochteronderneming gereguleerde activiteiten in het VK uitvoeren en bij institutionele beleggers die in het VK gevestigd zijn beleggingsproducten en -diensten introduceren

SINGAPORE en LONDEN, 7 februari 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport , een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bekendgemaakt ten aanzien van zijn plannen voor internationale uitbreiding. Zijn volledige dochteronderneming in het VK, Matrixport Advisors Limited, is benoemd tot aangewezen vertegenwoordiger van Varramore Partners Limited (Varramore), geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het VK.

Dankzij deze samenwerking kan Matrixport een reeks aan investeringen gerelateerde activiteiten in het VK uitvoeren dat internationaal een financiële spil en een wereldleider is op het gebied van institutionele acceptatie van digitale activa.

Gerard O'Brien, Managing Director van Varramore, zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Matrixport en hun uitbreiding naar de Britse markt te ondersteunen. Als onze aangewezen vertegenwoordiger zullen we Matrixport helpen bij het conform de wettelijke vereisten, uitgangspunten en verwachtingen van de FCA introduceren en promoten van digitale beleggingsproducten en -diensten voor institutionele beleggers die in het VK gevestigd zijn. We zijn onder de indruk van de manier waarop Matrixport zich inzet op het gebied van regelnaleving en hebben vertrouwen in een langdurige en vruchtbare samenwerking."

De status als aangewezen vertegenwoordiger bevestigt de inzet van Matrixport om te werken conform de strenge regels van de FCA voor financiële dienstverleners en stelt het bedrijf in staat om beleggingsproducten en -diensten te introduceren bij institutionele beleggers in het VK.

Toby Norfolk-Thompson, Chief Investment Officer US & UK van Matrixport, zei: "Deze prestatie is een bewijs van onze inzet voor best practices op het gebied van regelnaleving in de jurisdicties waarin we actief zijn. Het VK, dat een Europese spil van financiële innovatie en stabiliteit is, biedt ons een kans om gebruik te maken van zijn bloeiende markt voor digitale activa om bij institutionele klanten een geweldige en unieke productsuite voor digitale activa te introduceren."

De markt voor digitale activa in het VK maakt een snelle groei door, en volgens het laatste Chainalysis-rapport is het de grootste sector voor digitale activa in West-Europa qua transactievolume, met USD 233 miljard aan transacties tussen juli 2021 en juni 2022. Het land herbergt een schat aan talent, diverse financieringsbronnen, een wereldwijd gerespecteerd juridisch en regelgevend kader, waardoor het een uitstekende bestemming is voor de sector in digitale activa.

Naast de samenwerking met Varrome heeft Matrixport een staat van dienst opgebouwd van strategische samenwerkingen met toonaangevende organisaties en van oplossingen op het gebied van beheersdiensten voor digitale activa. Het bedrijf kondigde onlangs de samenwerking met Chainalysis aan om gebruik te maken van hun transactiemonitoring en AML-tools, en vorig jaar lanceerde het bedrijf een samenwerking met Notabene om een protocol-agnostische, end-to-end oplossing voor wereldwijde regelnaleving ten aanzien van reizen te implementeren.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosysteem voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en activabeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa.

Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

Over Varramore

Varramore is een kleinschalige, professionele dienstverlener die een scala aan maatwerkdiensten levert aan beleggingsondernemingen die door de Financial Conduct Authority ("FCA") geautoriseerd en gereguleerd zijn, die geautoriseerd en gereguleerd door de FCA willen worden of gereguleerde activiteiten willen uitvoeren als een aangewezen vertegenwoordiger van een bedrijf dat door de FCA geautoriseerd en gereguleerd wordt. Varramore combineert eigen ervaring in de beleggingssector met kennis van adviespraktijken om klanten een "best of both"-service te bieden. Naast uitgebreide ervaring op het gebied van hosting op het gebied van regelgeving, governance, risico, compliance, boekhouding, financiën en belastingen, begrijpt Varramore hoe beleggingsondernemingen dagelijks opereren. Dankzij deze combinatie kan Varramore onze klanten praktische, pragmatische en proportionele diensten leveren op een manier die waarde toevoegt en de operationele efficiëntie verbetert. Varramore is opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen.

Ga voor meer informatie naar https://www.varramore.com/home

