La filiale britannique de Matrixport devient un représentant désigné de Varramore Partners, société agréée par la FCA au Royaume-Uni

Ce partenariat permet à sa filiale britannique d'exercer des activités réglementées au Royaume-Uni et de proposer des produits et services d'investissement aux investisseurs institutionnels basés au Royaume-Uni

SINGAPOUR et LONDRES, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport , l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui une étape importante dans ses efforts d'expansion internationale. Sa filiale à part entière du Royaume-Uni, Matrixport Advisors Limited, a été nommée représentant désigné de Varramore Partners Limited (Varramore), qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni.

Ce partenariat permet à Matrixport de mener des activités liées aux investissements au Royaume-Uni, centre financier international et leader mondial dans l'adoption institutionnelle des actifs numériques.

Gerard O'Brien, directeur général de Varramore, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Matrixport et de soutenir son expansion sur le marché britannique. Nous aiderons notre représentant désigné Matrixport à proposer et à promouvoir des produits et services d'investissement en actifs numériques auprès des investisseurs institutionnels basés au Royaume-Uni, conformément aux exigences, principes et attentes réglementaires de la FCA. Nous avons été impressionnés par l'engagement de Matrixport envers les meilleures pratiques de conformité réglementaire jusqu'à présent et nous pensons que ce partenariat sera long et fructueux. »

Son statut de représentant désigné confirme l'engagement de Matrixport à opérer en conformité avec les normes rigoureuses de la FCA pour les prestataires de services financiers et permet à la société de proposer des produits et services d'investissement aux investisseurs institutionnels basés au Royaume-Uni.

Toby Norfolk-Thompson, responsable des investissements de Matrixport aux États-Unis et au Royaume-Uni, a ajouté : « Ce résultat témoigne de notre engagement envers les meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire dans les juridictions dans lesquelles nous opérons. Le Royaume-Uni, qui est un pôle européen d'innovation et de stabilité financières, nous permet de puiser dans son marché florissant des actifs numériques pour lancer une suite de produits d'actifs numériques uniques et prometteurs pour les clients institutionnels. »

Le marché des actifs numériques du Royaume-Uni connaît une croissance rapide : le dernier rapport de Chainalysis le classe comme le plus grand secteur des actifs numériques en Europe occidentale en termes de volume de transactions, avec 233 milliards de dollars de transactions entre juillet 2021 et juin 2022. Le pays abrite une multitude de talents, diverses sources de financement, un cadre juridique et réglementaire respecté à l'échelle mondiale, ce qui en fait une destination de choix pour le secteur des actifs numériques.

En plus de son partenariat avec Varrome, Matrixport a établi un historique de collaborations stratégiques avec des entreprises et des solutions de pointe dans les services de gestion des actifs numériques. La société a récemment annoncé la conclusion d'un partenariat avec Chainalysis afin de tirer parti de leurs outils de surveillance des transactions et de lutte contre le blanchiment d'argent. L'année dernière, elle a établi un partenariat avec Notabene afin de mettre en œuvre une solution de bout en bout, indépendante des protocoles, pour assurer la conformité aux règles internationales en matière de voyages.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage de pointe, Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 800 institutions en Asie et en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com.

À propos de Varramore

Varramore est un prestataire de services professionnels qui propose une gamme de services sur mesure aux entreprises d'investissement agréées et réglementées par la Financial Conduct Authority (« FCA »), qui désirent être agréées et réglementées par la FCA ou qui souhaitent exercer des activités réglementées en tant que représentant désigné d'une entreprise agréée et réglementée par la FCA. Varramore allie l'expérience interne du secteur de l'investissement à la connaissance de la pratique du conseil pour proposer à ses clients un service optimal. En plus de posséder une vaste expérience dans les domaines de l'accueil réglementaire, de la gouvernance, du risque, de la conformité, de la comptabilité, de la finance et de la fiscalité, Varramore comprend comment les entreprises d'investissement fonctionnent au quotidien. Ces éléments permettent à Varramore de fournir à ses clients des services pratiques, pragmatiques et proportionnés, de manière à apporter une valeur ajoutée et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Varramore a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Londres.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.varramore.com/home

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport