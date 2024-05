Heterojunction June : Rejoignez Huasun au salon SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024

XUANCHENG, Chine, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'industrie photovoltaïque entre dans une nouvelle ère de développement de haute qualité, marquée à la fois par des opportunités et des défis. La technologie à hétérojonction (HJT) s'est imposée comme un moteur essentiel des progrès solaires en raison de son efficacité élevée, de sa fiabilité, de l'augmentation de la production d'énergie et de sa faible empreinte carbone.

En tant que plus grand fabricant mondial de HJT, Huasun Energy a constamment repoussé les limites de la technologie HJT, introduisant des produits révolutionnaires tels que le premier module HJT rectangulaire de l'industrie et le module zéro barre omnibus (0BB).

En juin, Huasun présentera sa technologie HJT de pointe et ses produits de pointe lors de deux expositions solaires internationales de premier plan : la SNEC PV Power Expo et Intersolar Europe. Les visiteurs auront l'occasion de voir les plaquettes, cellules et modules HJT de la série phare Himalaya G12-132 et Everest G12R de Huasun. En outre, Huasun présentera ses dernières innovations en matière d'hétérojonction, en mettant en évidence leurs applications dans divers scénarios photovoltaïques, y compris les services publics à grande échelle, commerciaux et industriels, les toits résidentiels, les installations offshore et verticales.

Huasun célébrera également son "Heterojunction June" avec deux événements exclusifs d'atelier et de gala HJT en Chine et en Europe. Ces événements comprendront une série de présentations perspicaces, des études de cas, ainsi qu'un réseautage amusant comprenant un cocktail, un dîner de gala et un spectacle de groupe en direct.

Rejoignez Huasun Energy en juin prochain pour explorer l'avenir de la technologie photovoltaïque et assister aux avancées du HJT qui propulsent l'industrie vers l'avant.

Programme en un coup d'œil - Visite de Huasun Heterojunction en juin 2024

12 juin au Sommet de l'industrie du HJT Club à haut rendement de plus de 740 W à Shanghai

Soirée du 12 juin @Huasun HJT Atelier exclusif et gala à Shanghai

Du 13 au 15 juin @SNEC PV Power Expo 2024 à Shanghai : Huasun Stand #7.2H-F680, National Exhibition and Convention Center

18 juin @Solar & Energy Storage Future Germany Summit 2024 Munich

Du 19 au 21 juin @Intersolar Europe 2024 Munich : Huasun Stand #A3-230, Messe München

26 juin @Huasun HJT Exclusive Workshop & Gala Europe

À propos de Huasun Energy

Reconnu comme le leader industriel de la technologie solaire à hétérojonction (HJT), Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) est spécialisé dans la R&D et la fabrication à grande échelle de plaquettes solaires, de cellules et de modules en silicium de type n à ultra-haute efficacité. Avec une capacité de 20 GW de produits HJT, Huasun se classe comme le plus grand fabricant de HJT au monde. La société a fourni 5 GW de produits HJT à plus de 40 pays dans le monde.

Site Web : www.huasunsolar.com

E-mail : [email protected]

