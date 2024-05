Heterojunction June: Pripojte sa k spoločnosti Huasun na SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024

XUANCHENG, Čína, 23. mája 2024 /PRNewswire/ -- Fotovoltaický priemysel vstupuje do novej éry kvalitného rozvoja, ktorá sa vyznačuje príležitosťami aj výzvami. Technológia heterojunkcie (HJT) sa stala kľúčovou hnacou silou pokroku v oblasti solárnej energie vďaka svojej vysokej účinnosti, spoľahlivosti, zvýšenej výrobe energie a nízkej uhlíkovej stope.

Spoločnosť Huasun Energy ako najväčší svetový výrobca HJT neustále posúva hranice technológie HJT a predstavuje prelomové produkty, ako napríklad prvý obdĺžnikový modul HJT v odvetví a modul s nulovou prípojnicou (0BB).

Heterojunction June! Join Huasun at SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024

V júni tohto roku spoločnosť Huasun predstaví svoju špičkovú technológiu HJT a najmodernejšie produkty na dvoch významných medzinárodných solárnych výstavách: SNEC PV Power Expo a Intersolar Europe. Návštevníci si budú môcť pozrieť vlajkové lode spoločnosti Huasun - plátky, články a moduly HJT série Himalaya G12-132 a Everest G12R. Okrem toho spoločnosť Huasun predstaví svoje najnovšie inovácie v oblasti heterojunkcie, pričom zdôrazní ich využitie v rôznych fotovoltaických scenároch vrátane rozsiahlych verejných, komerčných a priemyselných zariadení, strechy obytných domov, pobrežných a vertikálnych inštalácií.

Spoločnosť Huasun ďalej oslávi svoj „Jún s heterojunkciou!" dvoma exkluzívnymi podujatiami HJT Workshop & Gala v Číne a Európe Na týchto podujatiach sa uskutoční séria zasvätených prezentácií, prípadových štúdií, ako aj zábavné nadväzovanie kontaktov vrátane koktailového večierka, slávnostnej večere a vystúpenia živej kapely.

Pridajte sa k spoločnosti Huasun Energy v júni tohto roku, aby ste preskúmali budúcnosť fotovoltaickej technológie a videli pokrok v oblasti HJT, ktorý poháňa toto odvetvie vpred.

Stručný program – prehliadka heterojunkcie spoločnosti Huasun jún 2024

12. júna @ 740W+ klub vysokoúčinnej HJT Industry Summit Shanghai

12. júna večer @Huasun HJT Exclusive Workshop & Gala Shanghai

13. – 15. júna @SNEC PV Power Expo 2024 Šanghaj: Stánok Huasun #7.2H-F680, Národné výstavné a kongresové centrum

18. júna @Solar & Energy Storage Future Germany Summit 2024 Mníchov

19. – 21. júna @Intersolar Europe 2024 Mníchov: Stánok Huasun #A3-230, Messe München

26. júna @Huasun HJT Exclusive Workshop & Gala Europe

Viac informácií o aktualizáciách podujatia nájdete na „Huasun HJT" na LinkedIn.

Kliknutím kontaktujete priamo spoločnosť Huasu

O spoločnosti Huasun Energy

Spoločnosť Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), ktorá je lídrom odvetvia solárnej technológie heterojunkcie (HJT), sa špecializuje na výskum a vývoj a rozsiahlu výrobu kremíkových solárnych doštičiek, článkov a modulov HJT „typu n" s mimoriadne vysokou účinnosťou. S kapacitou 20 GW heterojunkčných produktov patrí spoločnosť Huasun medzi najväčších výrobcov v oblasti heterojunkcie na svete. Spoločnosť dodala heterojunkčné produkty s výkonom 5 GW do viac ako 40 krajín po celom svete.

Webové sídlo: www.huasunsolar.com

E-mail: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2420420/Heterojunction_June_Join_Huasun_SNEC_PV_Power_Expo_Intersolar.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg