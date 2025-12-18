Hexagon Cup, 54 und International Padel Federation schließen sich zusammen, um die Hexagon World Series zu gründen, den ersten offiziellen Teamwettkampf der Sportart, der den Padelkalender mit der Cupra FIP Tour und Premier Padel vereint

Die Hexagon World Series, ein erweiterter neuer Mixed-Teamettkampf, wird mehrere Veranstaltungen pro Jahr in bedeutenden Städten der Welt mit gleichem Preisgeld umfassen

Die Serie wird die erste vollständig FIP-regulierte Teamserie sein, die in den offiziellen FIP-Kalender aufgenommen wird, um bestehende Profi- sowie Amateurveranstaltungen zu ergänzen, darunter die Cupra FIP Tour und Premier Padel

Diese Entwicklung ist für den Hexagon Cup eine große Chance, vollständig in die verbandliche Padel-Pyramide integriert zu werden

Die offizielle Anerkennung baut auf der im Februar 2025 angekündigten strategischen Partnerschaft zwischen dem Hexagon Cup, Premier Padel sowie der FIP auf, in deren Rahmen Premier Padel auch Aktionär und wichtiger strategischer Partner der neuen Serie ist

LONDON, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Hexagon Cup, das 2024 ins Leben gerufene Padel-Turnier auf Mannschaftsbasis, das die internationale Landschaft des Sports revolutioniert hat, kündigte heute eine historische strategische Allianz mit 54, der globalen Sport- und Unterhaltungsagentur hinter der Gründung von LIV Golf, sowie dem Weltverband der Sportart, der International Padel Federation (FIP), an.

Hexagon Cup, 54 and International Padel Federation unite to create the Hexagon World Series unifying the padel calendar. (Pictured left to right: Gary Davidson - Group Chief Operating Officer, 54; Enrique Buenaventura - Founder, Hexagon Cup; Luigi Carraro - President, FIP)

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird 54 investieren und mit Hexagon Cup zusammenarbeiten, um das ursprüngliche Projekt zu erweitern sowie in die nächste Phase zu überführen: eine neue globale Teamserie, die offiziell Hexagon World Series heißt, als erste Padel-Teamserie unter der Leitung der FIP und vollständig in die verbandliche Padel-Pyramide integriert.

Die Vereinbarung macht die Hexagon World Series zum offiziellen globalen Teamwettbewerb der Sportart, der von der FIP geführt wird und vollständig in den offiziellen FIP-Kalender integriert ist. Die Hexagon World Series wird das revolutionäre, teamgestützte Format des Hexagon Cup zu einem Serienmodell ausbauen und mehrere Veranstaltungen pro Jahr an neuen internationalen Standorten ausrichten. Diese Erweiterung eröffnet neue kommerzielle Möglichkeiten für Fans, Spieler sowie Partner und stärkt zugleich das gesamte FIP-Ökosystem sowie den olympischen Traum, abgestimmt auf die bestehenden Touren und die Leitung durch die FIP.

Die neue Turnierserie ergänzt Premier Padel, die professionelle Flaggschiff-Tour der FIP für die besten Doppelpaare, hebt Padel auf ein neues Niveau und schafft zusätzlichen Wert innerhalb einer vollständig integrierten kommerziellen Struktur an der Spitze der weltweit am schnellsten wachsenden Sportart.

Premier Padel und die Hexagon World Series bilden zusammen den globalen Profi-Zirkel für Spitzenspieler: eine Tour für die besten Paare der Welt sowie einen bahnbrechenden Teamwettbewerb, beide unter der Leitung der FIP.

Einzelheiten zum neuen Wettkampfformat, die Mannschaften, den Veranstaltungskalender und die Austragungsorte werden 2026 bekannt gegeben.

Die Investition von 54 markiert zugleich den Abschluss einer internationalen Finanzierungsrunde für den Hexagon Cup, die von einer Vielzahl globaler Investoren unterstützt wird. Dazu gehören PadelPark India, der britische Betreiber Padel Hub, der in den USA ansässige Padel-Betreiber Epic Padel sowie Investmentfonds und Plattformen wie Players Fund (Vereinigtes Königreich) und LinkinFirm (Brasilien) sowie weitere strategische Partner aus Mexiko, Spanien, den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten. Diese multi-regionale Kapitalstruktur unterstreicht die Stärke des Projekts und dessen Position, die internationale Expansion von Padel anzuführen.

Enrique Buenaventura, Gründer des Hexagon Cup, sagte: „Diese Partnerschaft markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Padelsports. Gemeinsam mit 54, der FIP sowie der Unterstützung und der hervorragenden Partnerschaft mit Premier Padel bauen wir den ersten wirklich globalen Teamwettbewerb auf, erweitern die Vision des Hexagon Cup und schaffen etwas, das es in unserer Sportart noch nie gegeben hat. Unsere Aufgabe ist es, das weltweite Wachstum von Padel zu unterstützen, neue kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen und einen entscheidenden Beitrag zu seiner olympischen Reise zu leisten."

Luigi Carraro, Präsident der FIP, sagte: „Die Aufgabe der FIP ist es, Padel auf jeder Ebene der Pyramide – von der Basis und den Amateuren bis zu den Profis – auf der ganzen Welt zu entwickeln und zu fördern. Die Einführung der Hexagon World Series – unter dem Dach sowie der Leitung der FIP und als Teil unseres offiziellen internationalen Kalenders, der bereits die Cupra FIP Tour und Premier Padel umfasst – erweitert, konsolidiert und stabilisiert unser Ökosystem mit den prestigeträchtigsten Wettbewerben in der Sportart. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Padel weiter wächst, mit Professionalität, globaler Sichtbarkeit sowie der kooperativen Struktur – in Zusammenarbeit mit allen anerkannten Interessenvertretern innerhalb von Padel und der Welt des Sports –, und damit den langfristigen Erfolg von Padel auf internationaler Ebene vorantreiben."

Gary Davidson, Betriebsleiter der Gruppe 54, sagte: „Padel ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit, und wir sehen eine unglaubliche Chance, die Professionalisierung und die globale Reichweite dieses Sports zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit mit Hexagon Cup und der FIP zur Schaffung der Hexagon World Series ist eine natürliche Erweiterung unseres Engagements, die spannendsten Sportformate der Welt aufzubauen, geprägt durch moderne kommerzielle Strukturen und in das bestehende Ökosystem integriert. So schaffen wir die besten Erlebnisse für Sportler sowie Fans und die besten Ergebnisse für Partner und Investoren."

