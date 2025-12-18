- Hexagon Cup, 54 y la Federación Internacional de Pádel se unen para crear las Hexagon World Series, el primer circuito oficial por equipos de este deporte, unificando el calendario del pádel junto con Cupra FIP Tour y Premier Padel

La nueva competición por equipos mixtos ampliada, Hexagon World Series, incluirá múltiples eventos al año en ciudades emblemáticas del mundo con premios equivalentes.

La serie se convierte en el primer circuito por equipos totalmente regulado por la FIP, incluido en el calendario oficial de la FIP para complementar los eventos profesionales y amateur existentes, incluyendo el Cupra FIP Tour y Premier Padel.

Esta evolución representa una gran oportunidad para que la Hexagon Cup se integre plenamente en la pirámide federativa de pádel.

El reconocimiento oficial se basa en la alianza estratégica anunciada en febrero de 2025 entre Hexagon Cup, Premier Padel y la FIP, en virtud de la cual Premier Padel también es accionista y socio estratégico principal de la nueva serie.

LONDRES, 18 de diciembre de, 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon Cup, el torneo de pádel por equipos establecido en 2024 que revolucionó el panorama internacional de este deporte, ha anunciado hoy una alianza estratégica histórica con 54, la agencia global de deporte y entretenimiento detrás de la creación de LIV Golf, y el organismo rector mundial del juego, la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Hexagon Cup, 54 and International Padel Federation unite to create the Hexagon World Series unifying the padel calendar. (Pictured left to right: Gary Davidson - Group Chief Operating Officer, 54; Enrique Buenaventura - Founder, Hexagon Cup; Luigi Carraro - President, FIP)

En virtud de este acuerdo, 54 invertirá y se asociará con Hexagon Cup para expandir y llevar el proyecto inicial a su siguiente fase: un nuevo circuito global por equipos, oficialmente denominado Hexagon World Series, en lo que se convertirá en la primera serie de pádel por equipos bajo la dirección de la FIP, totalmente integrada en la pirámide federativa del pádel.

El acuerdo posiciona a Hexagon World Series como el circuito global oficial por equipos de este deporte, regido por la FIP e integrado plenamente en su calendario oficial. Hexagon World Series expandirá el revolucionario formato por equipos de Hexagon Cup a un modelo de series, añadiendo múltiples eventos al año en nuevas sedes internacionales. Esta expansión abrirá nuevas oportunidades comerciales para aficionados, jugadores y socios, a la vez que fortalecerá el ecosistema general de la FIP y el sueño olímpico, junto con los circuitos existentes y la gobernanza de la FIP.

El nuevo circuito complementará a Premier Padel, el circuito profesional insignia de la FIP para parejas individuales, elevando el pádel a un nuevo nivel, a la vez que crea un nuevo valor dentro de una estructura comercial totalmente integrada para situarse en la cima del deporte de mayor crecimiento mundial.

Juntos, Premier Padel y las Hexagon World Series conformarán el circuito profesional global para jugadores de élite: un circuito para las mejores parejas del mundo y una innovadora competición por equipos, ambos bajo la dirección de la FIP.

Los detalles del nuevo formato de competición, los equipos, el calendario de eventos y las ciudades anfitrionas globales se darán a conocer en 2026.

La inversión de 54 supone también el cierre de una ronda de financiación internacional para la Hexagon Cup, respaldada por un grupo diverso de inversores globales. Entre ellos se encuentran PadelPark India, el operador británico Padel Hub, el operador estadounidense de pádel Epic Padel, así como fondos de inversión y plataformas como Players Fund (Reino Unido) y LinkinFirm (Brasil), junto con otros socios estratégicos de México, España, Estados Unidos y Oriente Medio. Esta estructura de capital multi-regional refuerza la solidez del proyecto y su posición para liderar la expansión internacional del pádel.

Enrique Buenaventura, fundador de Hexagon Cup, comentó: "Esta asociación marca un nuevo capítulo en la historia del pádel. Junto con 54, la FIP y el apoyo y la excelente relación con Premier Padel, construiremos el primer circuito por equipos verdaderamente global, ampliando la visión de la Hexagon Cup y creando algo sin precedentes en nuestro deporte. Nuestra misión es impulsar el crecimiento del pádel en todo el mundo, generar nuevas oportunidades comerciales y contribuir decisivamente a su trayectoria olímpica."

Luigi Carraro, presidente de la FIP, explicó: "La misión de la FIP es desarrollar y hacer crecer el pádel en todos los niveles de la pirámide, desde la base y la participación amateur hasta la élite profesional, en todo el mundo. El lanzamiento de las Hexagon World Series, bajo el paraguas y la gobernanza de la FIP y como parte de nuestro calendario internacional oficial, que ya incluye el Cupra FIP Tour y Premier Padel, fortalece, consolida y estabiliza nuestro ecosistema con las competiciones más prestigiosas del deporte. Juntos, garantizaremos que el pádel siga creciendo con profesionalismo, visibilidad global y una estructura colaborativa, trabajando con todos los actores reconocidos del pádel y del deporte mundial, impulsando así el éxito a largo plazo del pádel a escala internacional."

Gary Davidson, director de operaciones del grupo, 54, destacó: "El pádel es uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial, y vemos una oportunidad increíble para impulsar su profesionalización y alcance global. Aliarnos con Hexagon Cup y la FIP para crear las Hexagon World Series es una extensión natural de nuestro compromiso de construir las propiedades deportivas más emocionantes del mundo, moldeadas mediante estructuras comerciales modernas e integradas en el ecosistema existente para ofrecer las mejores experiencias a atletas y aficionados, y el mejor rendimiento a socios e inversores."

