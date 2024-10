Hexaware obtient la spécialisation du programme Guidewire PartnerConnect Consulting Cloud pour la région EMEA

ISELIN, New Jersey, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies, une société de services et de solutions informatiques, a annoncé avoir obtenu la spécialisation du programme Guidewire PartnerConnect Cloud - EMEA. Hexaware est un partenaire Guidewire PartnerConnect Consulting avec le niveau Advantage. Cette reconnaissance souligne l'expérience d'Hexaware dans la fourniture de solutions basées sur le cloud utilisant la technologie de Guidewire à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

Hexaware a travaillé avec Guidewire pour fournir des solutions qui répondent aux besoins des compagnies d'assurance. Cette spécialisation devrait renforcer les relations entre les deux entreprises et aider Hexaware à élargir son offre à un plus grand nombre de clients.

« Cette réussite valide nos efforts pour aider les assureurs P&C à moderniser leurs plateformes et à apporter de la valeur à nos clients. En nous appuyant sur la plateforme Guidewire Cloud, nous pouvons aider les assureurs à accélérer leur parcours de transformation numérique afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux », a déclaré Milan Bhatt, président et responsable mondial de la santé et de l'assurance chez Hexaware.

Les spécialisations Guidewire sont basées sur des régions et des pays et exigent des partenaires qu'ils démontrent leurs aptitudes, leurs connaissances et leurs compétences sur les produits Guidewire. La spécialisation permet aux assureurs d'avoir une vision claire et précise des capacités de leurs partenaires. En outre, les partenaires spécialisés peuvent promouvoir leurs capacités sur l'ensemble des produits et solutions Guidewire.

« Nous félicitons Hexaware d'avoir obtenu la spécialisation Guidewire PartnerConnect Program Cloud - EMEA. Nous sommes heureux de reconnaître leur expertise et leurs capacités et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin de contribuer au succès de nos clients communs », a déclaré Molly Black, directrice principale des programmes et de l'assistance aux partenaires chez Guidewire Software.

À propos d'Hexaware

Hexaware est une entreprise mondiale de services technologiques et de processus d'affaires. Les Hexawariens se lèvent chaque jour avec un objectif unique : créer des sourires grâce à des personnes et des technologies exceptionnelles. Avec des bureaux dans le monde entier, nous donnons aux entreprises du monde entier les moyens de réaliser la transformation numérique à l'échelle et à la vitesse en s'associant avec elles pour construire, transformer, exécuter et optimiser leur technologie et leurs processus d'affaires.

« Hexaware Technologies Limited (la « société ») propose, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, des conditions de marché et d'autres considérations, de lancer une offre publique initiale de ses actions et a déposé un projet de prospectus Red Herring daté du 6 septembre 2024 (« DRHP ») auprès du Securities and Exchange Board of India (SEBI). Le DRHP est disponible sur les sites web de notre société (www.hexaware.com), de SEBI (www.sebi.gov.in), ainsi que sur les sites web des chefs de file, Kotak Mahindra Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, et IIFL Securities Limited (https://investmentbank.kotak.com, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.jpmipl.com, https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/regulations/hsbc-securities-and-capital-market, et www.iiflcap.com respectivement), sur les sites à web des bourses (www.nseindia.com et www.bseindia.com respectivement). Tout investisseur potentiel doit noter que l'investissement dans des actions implique un degré élevé de risque. Pour plus de détails sur ce risque, il convient de se référer à la section « Facteurs de risque » du prospectus simplifié, lorsqu'elle est disponible. Les investisseurs potentiels ne doivent pas s'appuyer sur le DRHP pour prendre une décision d'investissement. »

