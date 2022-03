Hexaware recibe la acreditación Best Place to Code®

MEXICO CITY, 1 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies, el proveedor de servicios de consultoría y TI de próxima generación de más rápido crecimiento, ha sido acreditado como Best Place to Code® 2022 en México.

El programa Best Place to Code® de Software Guru evalúa los ecosistemas de trabajo en función de las calificaciones de los empleados y determina si cumplen con los criterios para ser el Best Place to Code®.