HeyGears présente l'UltraCraft Reflex RS : pour un impression 3D précise et rapide

IRVINE, Californie, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HeyGears lancel'UltraCraft Reflex RS, une imprimante 3D haute performance conçue pour la production de petites séries, la rationalisation des processus de prototypage rapide et la prise en charge des tâches d'impression quotidiennes. Conçue pour les concepteurs, les ingénieurs et les passionnés d'impression 3D, la Reflex RS allie précision, vitesse et facilité d'utilisation pour répondre aux besoins actuels.

Haute précision et résultats similaires à ceux d'un moulage par injection

La précision est au cœur de la Reflex RS, elle est à l'origine de sa conception et de ses performances en matière d'impression 3D. Le module d'axe Z de classe C5 garantit une épaisseur de couche stable, avec des écarts minimisés à ±2 µm, ce qui permet des impressions détaillées et de haute qualité. En complément, l'étalonnage de l'écran plein champ divise l'écran en 60 zones pour un étalonnage méticuleux. Cela garantit une intensité lumineuse constante et une grande précision d'impression sur l'ensemble de la zone d'impression, avec une tolérance inférieure à 0,05 mm. Qu'il s'agisse de géométries complexes ou de dessins compliqués, le Reflex RS garantit d'excellents résultats qui rivalisent avec les pièces moulées par injection.

Impression accélérée et fiabilité accrue

Le Reflex RS utilise l'algorithme de mouvement dynamique 3.0 d'HeyGears, ce qui permet d'augmenter la vitesse jusqu'à 33 % par rapport à l'impression sans algorithme. Cela permet aux utilisateurs de produire des prototypes précis, semblables à des moules à injection, en seulement deux heures. En ajustant les vitesses d'impression en fonction des données du capteur de force, le Reflex RS garantit une expérience d'impression plus fiable et plus cohérente. Chaque couche est contrôlée avec précision afin d'éviter les problèmes courants tels que le désalignement ou le détachement des couches, ce qui permet d'obtenir des performances ininterrompues à grande vitesse.

Des fonctionnalités intuitives pour une installation rapide et facile

La Reflex RS est conviviale et permet à chacun de commencer à imprimer en seulement 15 minutes grâce à des fonctions telles que le prétraitement en un clic, le nivellement automatique et le contrôle de la force. Son réservoir de chauffage automatisé de la résine et son remplissage automatique, disponibles en option, rationalisent encore le processus, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs projets plutôt que sur les réglages.

Polyvalent et compact pour diverses applications

Cette fois-ci, deux nouvelles résines ont également été mises sur le marché : UltraPrint PAWW10 est une résine lavable à l'eau qui simplifie le post-traitement avec un rinçage en 3 minutes et un durcissement en 5 minutes. Elle présente une sorption d'eau ultra-faible (2,9 %) pour des modèles durables et résistants à la déformation, idéaux pour les figurines et les miniatures. La résine UltraPrint PAS10, une résine rentable, permet des impressions lisses et de haute qualité avec une précision ≤0,05 mm, parfaite pour les miniatures et les prototypes nécessitant de la précision et des finitions fines.

Offre de lancement

Pour marquer le lancement, HeyGears propose le Reflex RS à un prix de prévente de 799 $, par rapport au prix normal de 999 $, valable jusqu'au 4 octobre 2024.

