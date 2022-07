Heze encontra harmonia com a natureza

HEZE, China, 25 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da chinadaily.com.cn:

Uma ilha em Heze, na província de Shandong, no leste da China, é abençoada com grupos diversificados de pássaros durante todo o ano devido a suas perfeitas condições ecológicas, tornando-a um local popular para observação de pássaros.

Também conhecida como "Ilha dos Pássaros", a ilha fica no centro do Lago Wenting. O local é cercado por água, apresenta terreno plano, clima ameno, ambiente tranquilo e grama verde exuberante, oferecendo um habitat ideal para uma dezena de variedades de pássaros silvestres.

As espécies mais comuns encontradas na ilha são garças-cinzentas, garças-brancas, colhereiros e garças-vaqueiras. Algumas aves migratórias, como cisnes brancos, gansos selvagens e grous cinzentos, também optam por passar o inverno aqui.

Entusiastas da fotografia de todo o país também visitam frequentemente a ilha. De barco, os visitantes podem circular lentamente pela ilha e aproveitar ao máximo, observando belos momentos dessas aves.

De acordo com Duan Wenke, diretor executivo da Associação de Conservação da Vida Selvagem da China, "as aves selvagens estão bem protegidas aqui, indicando a boa ecologia da ilha central e o foco do governo local na proteção ambiental."

Em seu planejamento e desenvolvimento, Chengwu, um condado na cidade de Heze, e também onde a ilha está localizada, levou muito a sério a integração da cultura regional e a preservação ambiental.

As tentativas de Heze de promover uma coexistência feliz entre humanos e natureza são melhor ilustradas pela consciência ambiental de Chengwu.

O sistema fluvial do condado abrange uma área de cerca de 333,33 hectares e trabalha para conectar todos os rios da área e harmonizar esteticamente as instalações urbanas e as áreas panorâmicas do condado.

Como a primeira cidade onde o Rio Amarelo, o segundo rio mais longo da China, entra em Shandong, Heze é rica em recursos fluviais e pantanosos. Ao longo dos anos, o ambiente ecológico de Heze tem sido continuamente aprimorado. A maioria dos rios e parques da cidade tornaram-se áreas privilegiadas de assentamento de aves migratórias.

Até o momento, a cidade de Heze construiu 14 parques pantanosos acima do nível provincial e abriga mais de 200 espécies de pássaros, incluindo 30 espécies de pássaros raros sob proteção estadual de classe um.

FONTE chinadaily.com.cn

