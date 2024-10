HFCL annonce deux solutions UBR innovantes : Solutions avancées de backhaul 4G et 5G et de connectivité à large bande économes en énergie en milieu rural

Les solutions avancées de backhaul 4G et 5G récemment lancées par HFCL sont très rentables et réduisent le coût total de possession (TCO - total cost of ownership) à seulement un dixième de celui des solutions conventionnelles de backhaul à micro-ondes ou en bande E .

Les solutions de connectivité rurale consomment moins d'un tiers de la puissance requise par les solutions à micro-ondes ou en bande E ( ).

Depuis le lancement de sa première génération de radios à bande sans licence UBR (Unlicensed Band Radio) en 2020, HFCL a déjà expédié plus de 500 000 unités UBR dans le monde, atteignant des marchés en Inde, au Royaume-Uni, en Europe , au Moyen-Orient et en Afrique.

L'UBR 2 Gbit/s permet une connectivité à large bande passante à travers plusieurs villages éloignés à partir d'une seule fibre PoP, ce qui en fait la solution idéale pour les déploiements point à multipoint.

Conçue pour une utilisation intensive dans les zones rurales , cette solution garantit une couverture réseau efficace et évolutive pour les régions mal desservies, soutenant ainsi l'initiative du Premier ministre pour la transformation rurale en favorisant l'inclusion numérique et en stimulant la croissance économique.

NEW DELHI, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), entreprise technologique de premier plan et fournisseur de solutions de communication de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux radios à bande sans licence (UBR) révolutionnaires au Congrès mobile de l'Inde 2024, Pragati Maidan, New Delhi.

Les nouveaux produits lancés par HFCL promettent de répondre à la demande croissante de données dans les environnements de réseau actuels, tout en maintenant la durabilité : (a) Radio backhaul 4G/5G à facteur de forme réduit de 1 Gbit/s offrant une efficacité spectrale et énergétique sans précédent, et (b) Connectivité rurale point à multipoint de 2 Gbit/s à haut rendement énergétique UBR.

Ces produits UBR conçus en Inde soulignent la position de HFCL en tant qu'acteur clé dans l'industrie pour les solutions de backhaul sans fil 4G/5G et de connectivité rurale. Les nouveaux dispositifs UBR de HFCL offrent des vitesses comparables à celles de la fibre optique, une efficacité énergétique et une réduction significative des coûts liés aux services publics et à l'espace des tours, ce qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services d'économiser sur les dépenses d'investissement et d'exploitation. Contrairement aux solutions de backhaul traditionnelles, qu'il s'agisse de la fibre optique, qui peut être coûteuse et dont la portée est limitée, des systèmes à micro-ondes, qui présentent des contraintes de capacité inhérentes, ou des radios en bande E, qui sont confrontées à des problèmes de fiabilité, les UBR de HFCL offrent des performances supérieures, une capacité ultra-élevée et une grande fiabilité pour un coût presque dix fois inférieur à celui des méthodes de backhaul conventionnelles.

UBR 1 Gbit/s de petite taille : Une puissance compacte

L'UBR 1 Gbit/s présente un design compact et portable avec une antenne intégrée, ce qui le rend exceptionnellement facile à transporter et à installer. Son petit format est idéal pour un déploiement rapide dans les environnements urbains et ruraux et il est doté de fonctions avancées telles que l'agrégation de la bande passante, une faible latence, une gigue minimisée et une longue portée, ce qui le rend idéal pour le backhaul 4G et 5G. Même dans sa forme compacte, l'appareil offre un débit de 1 Gbit/s, garantissant un accès fiable et rapide au dernier kilomètre et une interconnexion sur de plus longues distances. Il comprend également des technologies avancées d'atténuation des interférences RF pour améliorer l'intégrité du signal et le débit réalisable, optimisant ainsi les performances du réseau dans les environnements difficiles.

UBR 2 Gbit/s point à multipoint : Efficacité énergétique et évolutivité

L'UBR 2 Gbit/s est idéal pour fournir une connectivité dans les villages éloignés à partir d'un gram panchayat dans un scénario point à multipoint, permettant la fourniture simultanée d'une large bande passante à plusieurs villages à partir d'une seule fibre optique. Il s'agit donc d'une solution idéale pour les déploiements étendus dans les environnements ruraux et éloignés.

Ces UBR innovants sont conçus pour fournir un débit élevé sur le dernier kilomètre et offrent aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services une solution de backhaul sans fil évolutive et robuste.

Ce qui distingue HFCL c'est le fait que parmi d'autres produits sans fil et câblés de son portefeuille, ces nouveaux dispositifs UBR peuvent être facilement contrôlés, surveillés et gérés par le biais d'un système de gestion des éléments (EMS - Element Management System) avancé. Une interface en verre unique qui simplifie la gestion du réseau pour les déploiements à grande échelle des opérateurs de télécommunications et des entreprises. En outre, notre outil de planification des liaisons LinkXpert permet une planification méticuleuse du réseau à l'avance, garantissant une utilisation optimale des ressources et maximisant l'efficacité du réseau.

La société a également franchi une étape importante avec plus de 500 000 déploiements d'UBR réussis sur ses marchés clés, notamment l'Inde, le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

À l'occasion du lancement des deux UBR, M. Mahendra Nahata, directeur général, HFCL, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être la première entreprise à lancer ces solutions UBR de pointe qui fournissent des solutions de télécommunications de haute qualité, fiables, et innovantes pour l'expansion du réseau 5G. Plus d'un demi-million de déploiements réussis au service de clients du monde entier témoignent de la demande croissante de radios à bande sans licence pour répondre aux besoins de connectivité. Ces solutions révolutionnaires témoignent de notre engagement à relever les défis uniques auxquels sont confrontés nos clients opérateurs de télécommunications et à promouvoir l'avenir de l'infrastructure mondiale des télécommunications ».

À propos de HFCL

HFCL est une société technologique de premier plan spécialisée dans la création de réseaux numériques pour les opérateurs de télécommuniations, les entreprises et les gouvernements. Au fil des années, HFCL s'est imposée comme un partenaire de confiance offrant des solutions durables de haute technologie et s'engageant à fournir à ses clients les produits technologiques les plus récents. La solide expertise de HFCL en matière de R&D, associée à ses services d'intégration de systèmes à l'échelle mondiale et à des décennies d'expérience dans le domaine de la fibre optique, lui permet de fournir des solutions de réseaux numériques innovantes, nécessaires aux réseaux les plus avancés.

Les centres de R&D internes de l'entreprise, situés en Inde, à Gurgaon, Bengaluru et Hyderabad, ainsi que les centres de R&D investis et les autres collaborateurs de R&D situés dans différents endroits en Inde et à l'étranger, innovent en créant une gamme futuriste de produits et de solutions futuristes. HFCL a développé des capacités lui permettant de fournir une fibre optique et des câbles à fibre optique de première qualité, des produits de télécommunications de pointe, y compris des produits de réseau d'accès radio (RAN - Radio Access Network) 5G, des produits de transport 5G, des systèmes Wi-Fi (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7), des radios à bande sans licence, des commutateurs, des routeurs et des produits électroniques de défense.

L'entreprise possède des usines de fabrication de fibres optiques et de câbles à fibres optiques à la pointe de la technologie à Hyderabad, ainsi que des usines de fabrication de câbles à fibres optiques à Goa et dans sa filiale HTL Limited à Chennai.

HFCL est un partenaire de choix pour ses clients en Inde, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique du Nord. L'engagement de HFCL envers la qualité et la durabilité environnementale l'incite à innover pour répondre aux besoins en constante évolution de ses clients.

Visitez www.hfcl.com pour plus d'informations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260761/4369714/HFCL_Logo.jpg