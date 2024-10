HFCL prezentuje dwa innowacyjne rozwiązania UBR: zaawansowane łącza dosyłowe 4G i 5G zapewniające energooszczędną łączność szerokopasmową na terenach wiejskich

Wprowadzone właśnie do oferty HFCL rozwiązania dosyłowe 4G i 5G odznaczają się wysoką rentownością, ograniczając całkowity koszt posiadania do zaledwie jednej dziesiątej nakładów ponoszonych na konwencjonalne rozwiązania dosyłowe mikrofalowe i w paśmie E.

Rozwiązania łącznościowe dla terenów wiejskich zużywają mniej niż jedną trzecią energii potrzebnej do zasilania typowych rozwiązań mikrofalowych i w paśmie E.

Od czasu wprowadzenia pierwszej generacji produktów radiowych działających w paśmie nielicencjonowanym (Unlicensed Band Radio – UBR) w 2020 r. sprzedaż rozwiązań UBR na całym świecie przekroczyła już 500 tys. sztuk, a korzystają z nich klienci na rynkach w Indiach, Zjednoczonym Królestwie, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

UBR 2Gbps zapewnia wysokoprzepustową łączność na terenie wielu wsi położonych z dala od ośrodków miejskich z poziomu jednego głównego węzła sieciowego (POP), doskonale sprawdzając się w architekturach typu „punkt-wielopunkt" (P2MP).

Rozwiązanie, przeznaczone do powszechnego stosowania na terenach wiejskich, zapewnia wydajny i skalowalny zasięg sieci docierający do regionów, w których jest on niewystarczający, wpisując się w podjętą przez premiera inicjatywę transformacji terenów wiejskich poprzez wsparcie włączenia cyfrowego i wzrostu gospodarczego.

NEW DELHI, 16 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka HFCL Limited (HFCL), lider branży technologicznej i producent nowej generacji rozwiązań telekomunikacyjnych, ogłosiła dzisiaj premierę dwóch rewolucyjnych produktów radiowych działających w paśmie nielicencjonowanym (UBR) podczas India Mobile Congress 2024 odbywającego się w Pragati Maidan w New Delhi.

Nowości od HFCL, które mają być odpowiedzią na gwałtownie rosnące wymagania współczesnych środowisk sieciowych w zakresie transmisji danych, zachowując przy tym zrównoważenie, to: (a) radio dosyłowe 1 Gbps Small Form Factor 4G/5G, wyróżniające się niespotykaną dotąd wydajnością widmową i energetyczną, oraz (b) rozwiązanie łącznościowe UBR 2 Gbps P2MP dla terenów wiejskich.

Produkty te zostały zaprojektowane w Indiach i potwierdzają pozycję HFCL jako kluczowego gracza w branży bezprzewodowych łączy dosyłowych 4G/5G i rozwiązań łącznościowych dla terenów wiejskich. Nowe urządzenia UBR od HFCL charakteryzują się prędkościami zbliżonymi do światłowodów, efektywnością energetyczną oraz znacznie mniejszymi kosztami infrastruktury, w tym masztów, pozwalając firmom telekomunikacyjnym i usługodawcom na oszczędności zarówno w zakresie nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów operacyjnych. Na tle tradycyjnych rozwiązań dosyłowych – światłowodowych, które bywają kosztowne i mają ograniczony zasięg, mikrofalowych, które cechują się ograniczeniami przepustowości, czy radiowych działających w paśmie E, które bywają zawodne – urządzenie UBR firmy HFCL wyróżnia się lepszymi parametrami użytkowymi, ultrawysoką przepustowością i wysokim poziomem niezawodności, kosztując przy tym niemal jedną dziesiątą tego co konwencjonalne metody.

Urządzenie Small Form Factor UBR 1 Gbps: kompaktowość i moc w jednym

Urządzenie UBR 1 Gbps posiada zwartą i przenośną konstrukcję z wbudowaną anteną, co sprawia, że jest wyjątkowo łatwe w transporcie i montażu. Jego mała obudowa (Small Form Factor) idealnie sprawdza się, gdy potrzebne jest szybkie uruchomienie urządzenia – zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim. Co więcej, zastosowano w nim całą gamę zaawansowanych funkcji, takich jak agregacja pasma, niska latencja, minimalizacja drgania oraz daleki zasięg itp., które sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dosyłowe 4G i 5G. Mimo zwartej budowy urządzenie zapewnia przepływność na poziomie 1 Gbps, co przekłada się na niezawodny i szybki dostęp w ramach infrastruktury ostatniej mili oraz łączność dostępową na większych odległościach. Zastosowano w nim również zaawansowane technologie redukcji zakłóceń radiowych, które zwiększają integralność sygnałową i dostępną przepływność, optymalizując działanie sieci w trudnych warunkach operacyjnych.

UBR P2MP 2 Gbps: efektywność energetyczna i skalowalność

Urządzenie UBR 2 Gbps doskonale radzi sobie z zapewnianiem łączności na terenie wsi oddalonych od ośrodków miejskich z poziomu wiejskiego pańczajatu w wariancie P2MP, pozwalając na jednoczesne dostarczanie wysokiej przepustowości do wielu wsi z jednego głównego węzła sieciowego (PoP). Tym samym jest to idealne rozwiązanie dla projektów łącznościowych o szerokim zasięgu na terenach wiejskich i oddalonych od ośrodków miejskich.

Są to innowacyjne urządzenia UBR, które mają zapewniać dużą przepływność w ramach infrastruktury ostatniej mili, stanowiąc dla firm telekomunikacyjnych i usługodawców skalowalne i stabilne rozwiązanie bezprzewodowe.

Na tle konkurencji produkty UBR od HFCL, podobnie do innych pozycji bezprzewodowych i przewodowych w jej ofercie, wyróżniają się łatwością obsługi, monitorowania i zarządzania dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania elementami (EMS). Pojedynczy pulpit (SPOG) ułatwia firmom telekomunikacyjnym i usługodawcom zarządzanie siecią w projektach wielkoskalowych. Z kolei narzędzie LinkXpert umożliwia dokładne planowanie łączy w ramach sieci z wyprzedzeniem, a tym samym optymalne wykorzystanie zasobów i maksymalizację wydajności pracy sieci.

Firma może poszczycić się tym, że na całym świecie, w tym Indiach, Zjednoczonym Królestwie, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, uruchomiono już ponad 500 tys. urządzeń UBR.

Komentarz Mahendry Nahata, dyrektora zarządzającego HFCL: „Jesteśmy dumni, że jako pierwsi wprowadziliśmy do sprzedaży zaprojektowane w Indiach urządzenia UBR, które stanowią wysokiej jakości, niezawodne i innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne przyczyniające się do rozwoju sieci 5G. Ponad pół miliona uruchomionych urządzeń na potrzeby klientów na całym świecie to dowód rosnącego zapotrzebowania na produkty radiowe działające w paśmie nielicencjonowanym. Są to przełomowe rozwiązania, które pokazują, że zależy nam na rozwiązywaniu specyficznych potrzeb naszych klientów z branży telekomunikacyjnej i kształtowaniu przyszłości globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej".

HFCL

HFCL to wiodąca firma technologiczna, która specjalizuje się w tworzeniu sieci cyfrowych dla firm telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw i rządów. Na przestrzeni lat HFCL dała się poznać jako zaufany partner dostarczający zrównoważonych, zaawansowanych technicznie rozwiązań, który cały czas stara się być na czasie, jeśli chodzi o ofertę technologiczną. Dysponując rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem w dziedzinie badań i rozwoju, połączoną z globalną ofertą usług integracji systemów i kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie technologii światłowodowych, HFCL ma możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla najnowocześniejszych sieci.

Wewnątrzfirmowe centra badawczo-rozwojowe HFCl działające na terenie Indii w Gurgaonie, Bengaluru i Hajderabadzie, wspólnie z zewnętrznymi ośrodkami i współpracującymi instytucjami badawczo-rozwojowymi w różnych miejscach w Indiach i za granicą, cały czas tworzą innowacje w postaci futurystycznych produktów i rozwiązań technologicznych. HFCL dysponuje obecnie możliwościami produkcji najwyższej jakości światłowodów i przewodów światłowodowych, najnowocześniejszych produktów telekomunikacyjnych, w tym radiowych sieci dostępowych (RAN) 5G, produktów transportowych, systemów Wi-Fi (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7), rozwiązań radiowych działających w paśmie nielicencjonowanym, przełączników sieciowych, routerów i elektroniki obronnej.

Firma posiada nowoczesne fabryki światłowodów i przewodów światłowodowych w Hajderabadzie, a także zakład produkujący przewody światłowodowe w Goa i fabrykę w Chennai prowadzoną przez jej spółkę zależną HTL Limited.

HFCL jest partnerem handlowym klientów w Indiach, Zjednoczonym Królestwie, Europie, Azji-Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce i Ameryce Północnej. Firma HFCL przywiązuje dużą wagę do kwestii jakości i zrównoważonego środowiska, co inspiruje ją do tworzenia innowacji odpowiadających na stale ewoluujące potrzeby klientów.

Więcej informacji na stronie www.hfcl.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260761/4369714/HFCL_Logo.jpg