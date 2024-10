HFCL stellt zwei innovative UBR-Lösungen vor: Fortschrittliche 4G- und 5G-Backhauling -Lösungen sowie energieeffiziente Lösungen für ländliche Breitbandverbindungen

Die neu eingeführten fortschrittlichen 4G- und 5G-Backhauling-Lösungen von HFCL sind äußerst kosteneffizient und reduzieren die Gesamtbetriebskosten (TCO) auf nur ein Zehntel der Kosten herkömmlicher Mikrowellen- oder E-Band-Backhaul-Lösungen.

Die Konnektivitätslösungen für den ländlichen Raum verbrauchen weniger als ein Drittel des Stroms, der für typische Mikrowellen- oder E-Band-Lösungen erforderlich ist.

Seit der Markteinführung der ersten Generation von UBR-Produkten (Unlicensed Band Radio) im Jahr 2020 hat HFCL bereits über 500.000 UBR-Geräte weltweit ausgeliefert und damit Märkte in Indien, Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika erreicht.

Die 2-Gbit/s-UBR-Lösung ermöglicht Verbindungen mit hoher Bandbreite über mehrere abgelegene Dörfer hinweg von einem einzigen Glasfaser-PoP aus und ist damit ideal für Point-to-Multipoint-Bereitstellungen.

Diese Lösung wurde für den umfassenden Einsatz in ländlichen Gebieten entwickelt und gewährleistet eine effiziente und skalierbare Netzabdeckung für unterversorgte Regionen. Sie unterstützt die Initiative des Premierministers zur Umgestaltung des ländlichen Raums, indem sie die digitale Integration fördert und das Wirtschaftswachstum vorantreibt.

NEW DELHI, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), ein führendes Technologieunternehmen und Anbieter von Kommunikationslösungen der nächsten Generation, gab heute die Einführung von zwei revolutionären Unlicensed Band Radio (UBR)-Produkten auf dem India Mobile Congress 2024 im Konferenzzentrum Pragati Maidan in Neu-Delhi bekannt.

Zu den neuen Produkten von HFCL, die den steigenden Datenanforderungen der heutigen Netzwerkumgebungen gerecht werden und gleichzeitig nachhaltig sind, gehören: (a) 1 Gbit/s Small Form Factor 4G/5G Backhauling Radio mit beispielloser spektraler und Energieeffizienz, und (b) Energieeffiziente 2 Gbit/s-Point-to-Multipoint-Konnektivitäts-UBR für den ländlichen Raum.

Diese in Indien entwickelten UBR-Produkte unterstreichen die Position von HFCL als Schlüsselakteur in der Industrie für 4G/5G Wireless Backhauling und ländliche Konnektivitätslösungen. Die neuen UBR-Geräte von HFCL bieten glasfaserähnliche Geschwindigkeiten, Energieeffizienz und erhebliche Kostensenkungen bei den Versorgungseinrichtungen und dem Mastplatz, sodass Telekommunikationsunternehmen und Service Provider sowohl bei den CAPEX als auch bei den OPEX sparen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Backhauling-Lösungen, seien es Glasfaserkabel, die kostspielig und in ihrer Reichweite begrenzt sind, Mikrowellensysteme, die Kapazitätseinschränkungen aufweisen, oder E-Band-Funkgeräte, bei denen es Probleme mit der Zuverlässigkeit gibt, bieten die UBRs von HFCL überlegene Leistung, ultrahohe Kapazität und hohe Zuverlässigkeit zu fast einem Zehntel der Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Backhauling-Methoden.

1 Gbps Small Form Factor UBR: Kompaktes Kraftpaket

Das 1-Gbit/s-UBR-Produkt zeichnet sich durch ein kompaktes, tragbares Design mit integrierter Antenne aus, wodurch es besonders einfach zu transportieren und zu installieren ist. Sein kleiner Formfaktor ist ideal für den schnellen Einsatz in städtischen und ländlichen Umgebungen und es verfügt über fortschrittliche Funktionen wie Bandbreitenaggregation, niedrige Latenz, minimierten Jitter und große Reichweite usw., wodurch es sich ideal für 4G- und 5G-Backhauling eignet. Selbst in kompakter Form bietet das Gerät einen Durchsatz von 1 Gbit/s und gewährleistet so zuverlässige und schnelle Last-Mile-Zugangs- und Backhaul-Konnektivität über größere Entfernungen. Es umfasst auch fortschrittliche Technologien zur Reduzierung von HF-Interferenzen, um die Signalintegrität und den erreichbaren Durchsatz zu verbessern und die Netzwerkleistung in schwierigen Umgebungen zu optimieren.

2 Gbit/s Point-to-Multipoint UBR: Energieeffizient und skalierbar

Das 2-Gbit/s-UBR ist ideal für die Bereitstellung von Konnektivität in abgelegenen Dörfern von einem Gram Panchayat in einem Point-to-Multipoint-Szenario, das die gleichzeitige Bereitstellung hoher Bandbreiten an mehrere Dörfer von einem einzigen Glasfaser-PoP aus ermöglicht. Dies macht es zu einer idealen Lösung für umfangreiche Einsätze in abgelegenen und ländlichen Umgebungen.

Diese innovativen UBRs sind für einen hohen Durchsatz auf der letzten Meile ausgelegt und bieten Telekommunikationsunternehmen und Dienstanbietern eine skalierbare und robuste drahtlose Backhauling-Lösung.

Was diese UBR-Geräte von HFCL von anderen drahtlosen und drahtgebundenen Produkten in seinem Portfolio unterscheidet, ist, dass sie über ein fortschrittliches Element Management System (EMS) einfach gesteuert, überwacht und verwaltet werden können. Eine Single-Pane-of-Glass-Oberfläche, die die Netzwerkverwaltung für groß angelegte Implementierungen in Telekommunikationsunternehmen und Unternehmen vereinfacht. Darüber hinaus ermöglicht unser Link-Planning-Tool LinkXpert eine sorgfältige Netzwerkplanung im Voraus, um eine optimale Ressourcennutzung zu gewährleisten und die Netzwerkeffizienz zu maximieren.

Das Unternehmen hat außerdem einen bedeutenden Meilenstein erreicht: mehr als 500.000 erfolgreiche Einsätze von UBRs in seinen Schlüsselmärkten, einschließlich Indien, Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Zur Einführung der beiden UBRs sagte Mahendra Nahata, Managing Director, HFCL: „Wir sind stolz darauf, das erste Unternehmen zu sein, das diese hochmodernen inländisch hergestellten UBR-Lösungen anbietet, die qualitativ hochwertige, zuverlässige und innovative Telekommunikationslösungen für den 5G-Netzausbau bieten. Mehr als eine halbe Million erfolgreiche Bereitstellungen für globale Kunden ist ein Beweis für die steigende Nachfrage nach unlizenzierten Bandfunksystemen, um die Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Diese bahnbrechenden Lösungen zeigen, dass wir uns den besonderen Herausforderungen unserer Telekommunikationskunden stellen und die Zukunft der globalen Telekommunikationsinfrastruktur vorantreiben."

Informationen zu HFCL

HFCL ist ein führendes Technologieunternehmen und auf die Entwicklung digitaler Netzwerke für Telekommunikationsunternehmen, sonstige Unternehmen und Regierungen spezialisiert. Im Laufe der Jahre hat sich HFCL zu einem verlässlichen Partner entwickelt, der nachhaltige Hightech-Lösungen anbietet und sich verpflichtet, seinen Kunden die neuesten Technologieprodukte zur Verfügung zu stellen. Die starke F&E-Kompetenz von HFCL in Verbindung mit seinen globalen Systemintegrationsdiensten und seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Glasfasertechnik ermöglicht es dem Unternehmen, innovative digitale Netzwerklösungen zu liefern, die für die modernsten Netzwerke erforderlich sind.

Die unternehmenseigenen F&E-Zentren in Indien in Gurgaon, Bengaluru und Hyderabad entwickeln zusammen mit investierten F&E-Häusern und anderen F&E-Kollaborateuren an verschiedenen Standorten in Indien und im Ausland eine zukunftsweisende Palette von Technologieprodukten und Lösungen. HFCL hat Fähigkeiten entwickelt, um qualitativ hochwertige Optik-und Glasfaserkabel , hochmoderne Telekommunikationsprodukte einschließlich 5G Radio Access Network (RAN)-Produkte, 5G-Transportprodukte, WLAN-Systeme (Wi-Fi 6, Wi-Fi 7), Funkgeräte für unlizenzierte Frequenzbänder, Switches, Router und Produkte der Verteidigungselektronik anzubieten.

Das Unternehmen verfügt über hochmoderne Optik- und Glasfaserkabel-Produktionsanlagen in Hyderabad sowie über Glasfaserkabel-Produktionsanlagen in Goa und bei der Tochtergesellschaft HTL Limited in Chennai.

HFCL ist der bevorzugte Partner seiner Kunden in Indien, Großbritannien, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten, Afrika und Nordamerika . Das Engagement von HFCL für Qualität und ökologische Nachhaltigkeit inspiriert das Unternehmen zu innovativen Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Kundenbedürfnisse.

Besuchen Sie www.hfcl.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2260761/4369714/HFCL_Logo.jpg