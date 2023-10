Hiconics présente ses solutions intégrées d'énergie domestique en Europe

COURTRAI, Belgique, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology (« Hiconics », SHE300048), une marque d'énergie durable de Midea Industrial Technology, a présenté son système de stockage d'énergie domestique de la série HiEnergy lors du salon Kortrijk Solar Solutions Exhibition en Belgique, qui s'est déroulé les 25 et 26 octobre 2023. Sous le slogan « Dévoiler la beauté de HiEnergy », la série HiEnergy est prête à redéfinir les normes en matière de solutions de stockage d'énergie domestique.

Hiconics Debuts Integrated Residential Energy Solutions in Europe at the Kortrijk Solar Solutions Exhibition 2023 in Belgium.

Contrairement à d'autres marques qui se concentrent sur des offres de produits uniques, Hiconics a présenté un portefeuille bien équilibré qui comprend ses séries HiEnergy, MINERGY et WISDOM. Les séries HiEnergy et MINERGY, en particulier, offrent des solutions monophasées et triphasées, conçues pour répondre aux divers besoins des ménages européens en matière de stockage d'énergie. Ces systèmes de pointe permettent aux propriétaires d'atteindre l'indépendance électrique en proposant plusieurs modes de fonctionnement qui répondent à un large éventail de besoins énergétiques.

La sécurité, la commodité et l'intelligence sont les principes fondamentaux de la philosophie de conception d'Hiconics. La série HiEnergy intègre la technologie antidéflagrante des aérosols, un système de contrôle de la température intégré et un indice de protection IP65, garantissant ainsi une étanchéité et une protection contre la poussière suffisantes pour les installations extérieures. De plus, la série est précâblée, ce qui minimise les risques associés au câblage traditionnel, et peut souvent être installée en 30 minutes seulement grâce à sa conception modulaire.

Parmi les innovations présentées, la société est particulièrement fière de la série WISDOM, conçue principalement pour les zones à basse température nécessitant une protection plus élevée. Couvrant une large gamme allant jusqu'à 69 kWh, cette solution de stockage d'énergie domestique triphasée vise à maximiser l'indépendance énergétique des propriétaires, ce qui en fait un élément essentiel de l'offre complète de Midea Hiconics.

Ces caractéristiques sont complétées par un système avancé de gestion de l'énergie alimenté par l'intelligence artificielle. Les consommateurs étant de plus en plus à la recherche de modes de vie plus durables et plus pratiques, les nouvelles séries HiEnergy et WISDOM de Hiconics sont équipées d'une application de gestion de l'énergie. Utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, l'application permet une analyse multidimensionnelle et en temps réel de divers facteurs environnementaux, de charge et d'énergie, permettant ainsi une personnalisation dynamique des stratégies énergétiques des ménages en fonction des objectifs individuels de l'utilisateur.

Fondée en 2003 et cotée en bourse en 2010, Hiconics a rejoint le groupe Midea en 2020. En tant qu'acteur central des efforts du groupe Midea en matière d'énergie durable, la société dispose d'un portefeuille complet qui englobe le stockage d'énergie domestique, les variateurs de vitesse et les centrales photovoltaïques distribuées. Après 55 ans de développement, le groupe Midea est devenu un conglomérat technologique mondial spécialisé dans les appareils électroménagers intelligents, la technologie industrielle, la technologie du bâtiment, la robotique et l'automatisation. En 2023, le groupe Midea était classé 278e dans le Fortune Global 500 et 36e dans la liste Global Tech 100 de Brand Finance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hiconics-global.com.

À propos de Hiconics

Hiconics, créée en 2003, a été cotée à la bourse de Shenzhen sous le nom de « Hiconics » (SHE300048). La même année, elle a été officiellement intégrée au groupe Midea. Actuellement, en tant qu'entité leader dans le secteur de l'énergie durable de son groupe d'origine, Hiconics est largement présente dans les secteurs domestique, industriel et commercial, et ses activités s'étendent au stockage d'énergie domestique, aux variateurs de vitesse et aux centrales électriques photovoltaïques distribuées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2260539/Hiconics_Debuts_Integrated_Residential_Energy_Solutions_Europe_Kortrijk_Solar_Solutions.jpg

SOURCE Hiconics