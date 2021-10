Hiddenfjord, éleveur de saumon atlantique, fête la réduction spectaculaire de ses émissions de carbone à l'occasion de la cérémonie commémorative de son engagement en faveur du développement durable

Le transport de ses saumons par bateau plutôt que par avion entraîne une réduction de 94 % des émissions de CO 2

SØRVÁGUR, Îles Féroé, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Pour célébrer le premier anniversaire de son engagement à réduire son empreinte carbone, Hiddenfjord, une entreprise familiale de pisciculture féroïenne qui fournit du saumon frais à l'Amérique du Nord et à l'Europe, partage une étude indépendante qui prouve qu'elle a pratiquement éliminé ses émissions de CO 2 liées au transport.

L'année dernière, le 10 octobre, Hiddenfjord a cessé d'utiliser le fret aérien, devenant ainsi le premier producteur de saumon au monde à ne recourir qu'à un transport de marchandises plus durable et à faibles émissions. Dans un film produit pour marquer cette étape importante, l'entreprise explique comment l'utilisation de navires océaniques pour livrer régulièrement du saumon frais et savoureux à ses clients d'Europe et d'Amérique du Nord a permis une réduction remarquable de 94 % des émissions de carbone associées au transport outre-mer en seulement un an.

« Nous pensons que les saumons sont faits pour nager, pas pour voler », a déclaré le PDG Atli Gregersen à propos de l'initiative remarquable de l'entreprise visant à réduire les émissions de CO 2 . « Plus important encore, nous croyons avoir une responsabilité, non seulement de livrer le meilleur saumon possible, mais de le faire de la façon la plus durable possible. »

Bien que l'élevage du saumon ait un impact environnemental beaucoup plus faible que bon nombre des protéines animales les plus populaires, une grande partie du saumon d'élevage est exportée par voie aérienne. Le fret aérien contribue largement aux émissions mondiales de CO 2 . Un rapport de 2020 de l'organisme de recherche norvégien SINTEF a montré que le fret aérien produit environ 50 fois plus de CO 2 que le fret maritime transocéanique.

Pour Hiddenfjord, il n'a pas été facile d'atteindre cet objectif tout en préservant la qualité de son saumon - il a fallu beaucoup d'ingéniosité et d'invention dans ses procédures d'exploitation. Pour ce faire, l'entreprise a conçu un système de transformation et de refroidissement unique pour garder son saumon frais tout en repensant l'ensemble de sa chaîne de distribution mondiale. Et ces efforts novateurs, associés au système unique de récolte sans stress d'Hiddenfjord, ont permis de maintenir la qualité élevée de leur saumon.

« Nous avons prouvé que notre saumon est toujours aussi bon que le saumon transporté par voie aérienne », a déclaré M. Gregersen, annonçant les résultats d'un récent sondage mené par le Consumer Evaluation Center. Lors d'un test de dégustation à l'aveugle de saumon expédié par voie aérienne et maritime, plus de 100 consommateurs n'ont pas pu faire la différence et ont attribué aux deux catégories de goût, de texture et d'arôme des notes aussi favorables l'une que l'autre. « En créant un système unique de traitement et de refroidissement et en optimisant notre processus de transport en mer, où nous contrôlons la température du saumon en tout temps, nous avons maintenu la qualité de notre saumon élevé en mer et même fait en sorte que le saumon dure plus longtemps. »

Le slogan d'Hiddenfjord « Raised in the Wild » (Élevé à l'état sauvage) met en avant ses pratiques agricoles qui soutiennent également la durabilité, avec des enclos à saumon au large des îles Féroé, situées à mi-chemin entre l'Islande et la Norvège dans l'océan Atlantique Nord. Ils sont connus pour élever des saumons dans l'environnement de pisciculture le plus exposé du monde. Hiddenfjord a également obtenu la certification GLOBALG.A.P., une vérification indépendante et transparente des pratiques de production responsable à chaque étape de la chaîne de production.

De plus, le saumon d'Hiddenfjord est emballé trois heures après la récolte et est exempt d'antibiotiques, d'hormones et d'OGM. Le saumon est ensuite scellé dans son usine et reste dans une chaîne de refroidissement continue et réglementée jusqu'à ce qu'il atteigne des clients dans plus d'une douzaine de pays dans le monde entier. Grâce à sa nouvelle pratique de navigation maritime, la température du saumon est contrôlée en tout temps, ce qui garantit qu'il arrive frais et qu'il a une durée de conservation plus longue.

