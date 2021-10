Společnost Hiddenfjord, která se zabývá chovem lososů, slaví dramatické snížení uhlíkových emisí u příležitosti prvního výročí svého závazku k udržitelnosti

Přechod z letecké na lodní dopravu znamenal snížení emisí CO 2 o 94 %

SØRVÁGUR, Faerské ostrovy, 12. října 2021 /PRNewswire/ -- Rodinná společnost Hiddenfjord, která se zabývá chovem lososů v oblasti Faerských ostrovů a dodává čerstvé lososy do Severní Ameriky a Evropy, se při příležitosti ročního výročí závazku snížit svou uhlíkovou stopu podělila o nezávislý výzkum, který potvrzuje, že se jí podařilo téměř eliminovat emise CO 2 související s přepravou.

Společnost Hiddenfjord přestala 10. října loňského využívat veškerou leteckou dopravu a stala se tak prvním producentem lososů na světě, který se spoléhá výhradně na udržitelnější lodní přepravu, při které je produkováno výrazně méně emisí. V dokumentu natočeném u příležitosti tohoto významného milníku společnost podrobně popisuje, jak využívání zaoceánských lodí k důslednému dodávání čerstvých ryb zákazníkům v Evropě a Severní Americe vedlo k pozoruhodnému snížení emisí uhlíku spojených se zámořskou dopravou o 94 % již po jednom roce.

„Věříme, že lososi mají plavat, ne létat," uvedl generální ředitel Atli Gregersen k iniciativě společnosti na snížení emisí CO 2 . „A co je ještě důležitější, jsme přesvědčeni, že máme odpovědnost nejen za to, abychom zákazníkům dodávali co nejlepší lososy, ale také za to, abychom tak činili co nejudržitelnějším způsobem."

Přestože má chov lososů mnohem menší dopad na životní prostředí než chov jiných zvířat, která často končí na našich talířích, velká část chovaných lososů se vyváží letecky. Letecká nákladní doprava se významně podílí na globálních emisích CO 2 . Zpráva norské výzkumné organizace SINTEF za rok 2020 ukázala, že letecká přeprava produkuje přibližně 50krát více CO 2 než transoceánská námořní přeprava.

Pro společnost Hiddenfjord nebylo snadné dosáhnout tohoto cíle a zároveň zachovat kvalitu lososů – vyžadovalo to velkou vynalézavost a inovace v provozních postupech. Aby svého cíle společnost dosáhla, vymyslela jedinečný systém zpracování a chlazení, který udržuje lososy čerstvé, a zároveň přehodnotila celý svůj globální distribuční řetězec. Tyto snahy spolu s jedinečným chovným systémem společnosti Hiddenfjord zajišťují zachování vysokých standardů kvality jejich lososů.

Atli Gregersen dodává: „Dokázali jsme, že náš losos je stále stejně dobrý jako losos přepravovaný letecky," přičemž oznámil výsledky nedávného průzkumu, který provedlo centrum pro hodnocení spotřebitelských výrobků. Při slepém degustačním testu lososa přepravovaného letecky a po moři více než 100 spotřebitelů nepoznalo rozdíl a oba produkty hodnotilo stejně příznivě v kategoriích chuti, konzistence a vůně. „Vytvořením jedinečného systému zpracování a chlazení a optimalizací procesu přepravy po moři, kdy neustále kontrolujeme teplotu, jsme udrželi vysokou kvalitu našich lososů chovaných v moři, a dokonce jsme dosáhli toho, že vydrží déle."

Slogan společnosti Hiddenfjord „Raised in the Wild" (Vypěstováno ve volné přírodě) zdůrazňuje její chovatelské postupy, které rovněž podporují udržitelnost, neboť lososy chová daleko na otevřeném moři u Faerských ostrovů, které se nacházejí v severním Atlantiku na půli cesty mezi Islandem a Norskem. Jsou známé jako nejexponovanější místo pro chov lososů na světě. Společnost Hiddenfjord také získala certifikaci GLOBALG.A.P., která představuje nezávislé a transparentní ověření odpovědných zemědělských postupů v každé fázi výroby.

Losos Hiddenfjord je navíc balen tři hodiny po vylovení a neobsahuje antibiotika, hormony ani geneticky modifikované organismy. Losos je pak v továrně zavakuován a zůstává v nepřerušeném, chladném prostředí, dokud se nedostane k zákazníkům ve více než desítce zemí po celém světě. Díky novému způsobu přepravy po moři je teplota lososa neustále kontrolována, což zajišťuje jeho čerstvost a delší trvanlivost.

O společnosti Hiddenfjord

Společnost Hiddenfjord z Faerských ostrovů, jejíž kořeny sahají až do roku 1887, je rodinným podnikem s důrazem na kvalitu a udržitelný rybolov. Jako nezávislá společnost se může zaměřit na udržitelnost bez neustálého tlaku akcionářů na krátkodobý zisk. Eliminace letecké přepravy a využívání exponovaných míst k chovu lososů jsou příkladem zaměření společnosti Hiddenfjord na udržitelnost. Více informací najdete na stránkách hiddenfjord.com

V případě dotazů pro tisk nebo pro více informací o zprávě SINTEF ověřující snížení emisí, kontaktujte Contessu Kellogg-Wintersovou na adrese [email protected] nebo Leviho Hanssena na adrese [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1657189/Hiddenfjord_logo_green.jpg

Related Links

http://www.hiddenfjord.com



SOURCE Hiddenfjord