Hiddenfjord, rybárska spoločnosť s atlantickým lososom, slávi podstatné zníženie uhlíkových emisií na výročie svojho záväzku udržateľnosti

SØRVÁGUR, Faerské ostrovy, 12. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Na oslavu ročného výročia svojho záväzku znížiť svoju uhlíkovú stopu sa Hiddenfjord, rodinná spoločnosť z Faerských ostrovov, ktorá sa zaoberá chovom rýb a dodáva čerstvého lososa do Severnej Ameriky a Európy, podelila o nezávislý výskum, ktorý potvrdzuje, že takmer eliminovali svoje emisie CO 2 z prepravy.

Minulý rok 10. októbra spoločnosť Hiddenfjord zastavila využívanie leteckej nákladnej prepravy, čím sa stala prvým producentom lososa na svete, ktorý sa spolieha výlučne na udržateľnejšiu prepravu tovaru s nízkymi emisiami. Vo filme vyrobenom na vyzdvihnutie tohto významného medzníka spoločnosť uvádza podrobnosti o tom, ako využívanie zaoceánskych lodí na trvalé dodávanie chutných, čerstvých lososov zákazníkom v Európe a Severnej Amerike viedlo k významnému 94 % zníženiu emisií uhlíka spojených so zámorskou prepravou už po jednom roku.

„Veríme, že losos má plávať, nie lietať," povedal generálny riaditeľ Atli Gregersen o pozoruhodnej iniciatíve spoločnosti zameranej na zníženie emisií CO 2 . „Dôležitejšie je, že veríme, že máme zodpovednosť nielen za dodanie čo najlepšieho lososa, ale aj za to, že to urobíme čo najudržateľnejším spôsobom."

Hoci má chov lososov oveľa menší vplyv na životné prostredie ako mnohé iné z najobľúbenejších živočíšnych bielkovín, veľká časť chovaného lososa sa vyváža letecky. Nákladná letecká preprava je hlavným prispievateľom ku globálnym emisiám CO 2 . Správa nórskej výskumnej organizácie SINTEF z roku 2020 ukázala, že letecká nákladná preprava produkuje približne 50-krát viac CO 2 ako zaoceánska námorná nákladná preprava.

Pre spoločnosť Hiddenfjord nebolo dosiahnutie tohto cieľa, pri zachovaní kvality lososa, jednoduché — do svojich prevádzkových postupov zahrnula veľkú dávku dômyselnosti a vynaliezavosti. Aby dosiahla svoj cieľ, spoločnosť navrhla jedinečný systém spracovania a chladenia na zachovanie čerstvosti lososa a zároveň prehodnotila celý svoj globálny distribučný reťazec. Tieto inovatívne snahy spolu s unikátnym systémom spoločnosti Hiddenfjord výlovu bez stresu poslúžili na zachovanie vysokej kvality ich lososov.

„Dokázali sme, že náš losos je stále rovnako dobrý ako losos prepravovaný letecky," uviedol Gregersen a oznámil výsledky nedávneho prieskumu, ktorý uskutočnilo Stredisko pre spotrebiteľské hodnotenia. V slepom teste chuti lososa dodávaného letecky a po mori viac ako 100 spotrebiteľov nerozpoznalo rozdiel a hodnotilo obidve vzorky rovnako priaznivo v kategóriách chuti, konzistencie a arómy. „Vytvorením jedinečného systému spracovania a chladenia a optimalizáciou nášho procesu námornej dopravy, kde neustále kontrolujeme teplotu lososa, sme zachovali kvalitu nášho v mori chovaného lososa na vysokej úrovni a dokonca sme dosiahli to, že losos vydrží dlhšie."

Slogan spoločnosti Hiddenfjord „Vychované v divočine" vyzdvihuje jej chovateľské postupy, ktoré tiež podporujú udržateľnosť, pričom lososové sádky sú na šírom otvorenom mori pri Faerských ostrovoch nachádzajúcich sa na polceste medzi Islandom a Nórskom v severnom Atlantickom oceáne. Sú známe chovom lososa v najexponovanejšom chovnom prostredí na svete. Spoločnosť Hiddenfjord dosiahla tiež certifikáciu GLOBALG.A.P., nezávislé a transparentné potvrdenie zodpovedných chovných postupov v každej fáze produkcie.

Losos od spoločnosti Hiddenfjord je navyše zabalený tri hodiny po výlove a neobsahuje antibiotiká, hormóny a GMO. Losos je následne hermeticky uzavretý vo svojej továrni a zostáva v neporušenom regulovanom chladiacom reťazci, až pokým sa nedostane k zákazníkom vo viac ako tucte krajín po celom svete. Vďaka novému lodnému postupu prepravy je teplota lososa neustále kontrolovaná, čo zaisťuje, že príde čerstvý a má dlhšiu trvanlivosť.

