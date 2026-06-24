H.I.G. Capital benoemt Carlos Couret tot Managing Director en Head of Lower Middle Market Private Equity in Spanje

MADRID, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 75 miljard dollar aan beheerd kapitaal, is verheugd aan te kondigen dat Carlos Couret zich zal aansluiten bij H.I.G.'s private-equityteam als Managing Director en Head of the Spanish Lower Middle Market.

Carlos heeft zeventien jaar ervaring in private equity in het middensegment, met een bewezen staat van dienst op het gebied van ontwikkeling, uitvoering en exits in meerdere sectoren. Voordat hij bij H.I.G. kwam, was hij een senior beleggingsprofessional bij ProA Capital, nadat hij eerder functies had bekleed bij BNP Paribas in zijn kantoren in New York en Madrid.

Wolfgang Biedermann, Executive Managing Director and Hoofd van H.I.G. Private Equity in Europa, zei: "We zijn verheugd om Carlos te verwelkomen in het team. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst en ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om de activiteiten van H.I.G. in Spanje en Portugal verder te versterken."

Olivier Boyadjian, Managing Director en Hoofd van H.I.G.'s kantoor in Parijs, zei: "Na een periode van één jaar als interim-hoofd van de Iberische regio, ben ik verheugd dat we Carlos aan boord hebben gebracht. Zijn komst onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de regio Zuid-Europa."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 75 miljard dollar aan beheerd vermogen.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele, operationeel en meerwaardegerichte aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe kredietverstrekking) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel, dat kan profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde ondernemingen.

Contactpersoon:

Wolfgang Biedermann

Executive Managing Director

Hoofd van H.I.G. Private Equity in Europe

[email protected]

Olivier Boyadjian

Managing Director

Hoofd van H.I.G.'s kantoor in Parijs

[email protected]

H.I.G. Capital

Antonio Maura 4

4th Floor

28014 Madrid

Spanje

Tel.: +34 91 737 50 50

hig.com