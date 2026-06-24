H.I.G. Capital nomme Carlos Couret au poste de directeur général et responsable de l'équipe Capital-investissement Marché intermédiaire inférieur en Espagne

MADRID, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan comptant 75 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer que Carlos Couret rejoindra H.I.G. en tant que directeur général et responsable de l'équipe Capital-investissement Marché intermédiaire inférieur espagnol.

Carlos possède 17 ans d'expérience dans le domaine du capital-investissement sur le marché intermédiaire, avec un parcours qui couvre la prospection, la mise en œuvre et les sorties dans de nombreux secteurs d'activité. Avant de rejoindre H.I.G., il était un expert en investissement chevronné chez ProA Capital, après avoir occupé divers postes au sein de BNP Paribas, dans ses bureaux de New York et de Madrid.

Wolfgang Biedermann, directeur général exécutif et responsable de H.I.G. Capital-investissement en Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Carlos au sein de notre équipe. Il possède un parcours impressionnant, et je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour renforcer encore davantage la présence de H.I.G. en Espagne et au Portugal ».

Olivier Boyadjian, directeur général et responsable du bureau parisien de H.I.G., a déclaré : « Après avoir occupé pendant un an le poste de responsable par intérim de la région ibérique, je suis ravi que nous ayons pu recruter Carlos. Son arrivée témoigne de notre engagement sans faille envers la région de l'Europe du Sud ».

À propos de H.I.G. Capital

Basé à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisé dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Wolfgang Biedermann

Directeur général exécutif

Responsable de H.I.G. Capital-investissement en Europe

[email protected]

Olivier Boyadjian

Directeur général

Responsable du bureau parisien de H.I.G.

[email protected]

H.I.G. Capital

Antonio Maura 4

4ᵉ étage

28014 Madrid

Espagne

Tél. : +34 91 737 50 50

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