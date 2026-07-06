H.I.G. Capital tekent definitieve overeenkomst voor de overname van TERRAS

LONDEN, 6 juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar, is verheugd aan te kondigen dat een van haar dochterondernemingen een definitieve overeenkomst heeft gesloten om een meerderheidsbelang in TERRAS Group ("TERRAS" of de onderneming) te verwerven. De medeoprichters van TERRAS, Dr. Dirk Sojka en Ralf Sojka, zullen samen met H.I.G. opnieuw investeren, waarmee zij hun betrokkenheid bij het voortdurende groeitraject van de onderneming bevestigen.

TERRAS, met hoofdkantoor in het Duitse Montabaur, is een toonaangevende aanbieder van engineering- en bouwdiensten voor infrastructuur in de sectoren mobiliteit, energie, digitale infrastructuur, water en stedelijke ontwikkeling in de DACH-regio. De onderneming biedt geïntegreerde oplossingen voor civiele infrastructuur, waaronder regionale infrastructuur, specialistische funderingstechniek, spoorwegbouw en aanverwante engineeringdiensten. Dankzij de aanzienlijke investeringsbehoefte in de Duitse infrastructuur, de versnellende energietransitie en de groeiende vraag naar digitale infrastructuur is TERRAS uitstekend gepositioneerd voor verdere groei. H.I.G. is van plan de volgende groeifase van de onderneming te ondersteunen door de dichtheid van haar clusters binnen de bestaande Duitse markten te vergroten en tegelijkertijd selectief uit te breiden naar nieuwe geografische markten.

Rohin Jain, Managing Director bij H.I.G. Middle Market Europe, verklaarde: "TERRAS is een uitstekend voorbeeld van het type onderneming waarmee we graag samenwerken: een door oprichters geleid platform met een bewezen bedrijfsmodel dat actief is in een grote en structureel aantrekkelijke markt. De jarenlange achterstand in infrastructuurinvesteringen in Duitsland, gecombineerd met de versnellende energietransitie, biedt de onderneming uitzonderlijke groeikansen op de lange termijn. We zijn trots om hun partner te zijn in deze volgende fase en kijken ernaar uit het team te ondersteunen bij de verdere uitbouw van TERRAS tot een onderneming van nationaal en Europees strategisch belang."

Dr. Dirk Sojka en Ralf Sojka, medeoprichters van TERRAS, voegden hieraan toe: "Toen we TERRAS oprichtten, hadden we een duidelijke visie: een platform opbouwen dat de volledige waardeketen van civiele infrastructuur bestrijkt, terwijl de ondernemende cultuur behouden blijft die regionale specialisten zo succesvol maakt. Vandaag wordt die visie werkelijkheid en we zijn ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin van onze reis staan. H.I.G. beschikt over een diepgaand inzicht in onze onderneming en heeft een bewezen staat van dienst in de samenwerking met door oprichters geleide bedrijven om hun volgende groeifase te ondersteunen."

Over TERRAS

TERRAS Group, opgericht in 2014 en gevestigd in Montabaur (Duitsland), is de toonaangevende aanbieder van engineering- en bouwdiensten voor infrastructuur in de DACH-regio. De onderneming biedt end-to-end-capaciteiten op het gebied van planning, uitvoering en verwerking aan publieke en particuliere klanten, met specialistische expertise in regionale civiele techniek, specialistische funderingstechniek, spoorwegbouw, technische dienstverlening en aanverwante middelen, waaronder steengroeven, gronddepots en recycling. TERRAS bedient klanten in de eindmarkten voor mobiliteit, energie, digitale infrastructuur, water en verstedelijking en werkt volgens een model van regionale clusters dat lokaal ondernemerschap combineert met gecentraliseerde governance, inkoop en het delen van beste praktijken. Voor meer informatie kunt u terecht op terras.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 75 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele, operationeel en meerwaardegerichte aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior- schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe kredietverstrekking) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel, dat kan profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructuur richt zich op het doen van meerwaardegerichte en core-plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal opgehaald door H.I.G. Capital en zijn gelieerde ondernemingen.

Contact:

Rohin Jain

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Verenigd Koninkrijk

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com