H.I.G. Capital verkündet den geplanten Verkauf von Interpath an Bridgepoint

LONDON, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 72 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft einen Vertrag über den geplanten Verkauf ihres Portfoliounternehmens Interpath (das „Unternehmen") an Fonds unterzeichnet hat, die von der Bridgepoint Group („Bridgepoint"), einer führenden mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie des Abschlusses von Informations- und Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern, soweit dies erforderlich ist.

Interpath ist ein globales Finanzberatungsunternehmen mit über 100 Geschäftsführern und 1000 Beschäftigten. Das Unternehmen unterstützt Firmen, Investoren sowie Stakeholder mit einer umfangreichen Palette an Spezialisierungen, die Umstrukturierungen, M&A-Transaktionen, Wertschöpfung und andere, sich ergänzende Dienstleistungen umfassen. Während der Zeit, in der H.I.G. Eigentümerin ist, hat das Unternehmen seine geografische Präsenz erheblich erweitert und sein Kundenangebot diversifiziert.

Nishant Nayyar, Geschäftsleiter, kommentierte: „Als wir Interpath vor fünf Jahren von KPMG übernommen haben, war unser Ziel, das führende Restrukturierungs- und Finanzberatungsunternehmen des Vereinigten Königreichs mit einem erstklassigen Managementteam aufzubauen. Wir sind stolz darauf, das starke Wachstum, die geografische Expansion sowie die Diversifizierung des Unternehmens während unserer Eigentümerschaft unterstützt zu haben. Wir danken unserer Vorsitzenden, Tamara Box, und dem verstorbenen John Connolly für ihre wichtigen Beiträge und sprechen Geschäftsführer Mark Raddan sowie dem gesamten Managementteam unsere Anerkennung für das, was sie aufgebaut haben, aus. Wir freuen uns auf den weiteren Erfolg von Interpath in seinem nächsten Kapitel."

Markus Noe-Nordberg, Geschäftsleiter und Leiter des H.I.G. European Middle Market LBO Teams, fügte hinzu: „Diese vorgeschlagene Transaktion wäre ein weiterer erfolgreicher Exit für unseren europäischen Mittelstandsfonds. Interpath demonstriert die Fähigkeit von H.I.G., durch die Durchführung komplexer Carve-outs und den Aufbau marktführender professioneller Dienstleistungsunternehmen erhebliche Werte zu schaffen."

Mark Raddan, Geschäftsführer von Interpath, kommentiert: „Wir sind H.I.G. unglaublich dankbar für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihren Glauben an Interpath in den letzten fünf Jahren. Sie haben sich voll und ganz hinter unsere Vision gestellt – zunächst, indem sie uns geholfen haben, nach unserer Ausgliederung ein solides Fundament zu schaffen, und dann, indem sie uns bei der Ausweitung unserer internationalen Präsenz sowie der von uns angebotenen Dienstleistungen unterstützt haben."

Charles Welham, Partner und Bereichsleiter für Business- und Finanzdienstleistungen bei Bridgepoint, kommentierte: „Interpath ist eine qualitativ hochwertige, differenzierte Beratungsplattform mit einer einzigartigen Kultur, die in einem wachsenden Markt mit erheblichen Chancen für weitere Marktanteilsgewinne tätig ist. Was uns am meisten reizt, ist die Möglichkeit, die außergewöhnlichen Talente zu unterstützen und durch die Verbesserung des einzigartigen Personalangebots das Tempo zu beschleunigen, mit dem sich mehr führende Fachleute in ihren Bereichen der Interpath-Plattform anschließen. Wir freuen uns, mit dem herausragenden Führungsteam von Interpath zusammenzuarbeiten, wenn es in die nächste Wachstumsphase eintritt – um ein internationaleres und diversifizierteres Geschäft aufzubauen sowie weiterhin Marktanteile von Konkurrenten zu gewinnen, die immer mehr unter Druck geraten und Konflikte austragen."

Informationen zu Interpath

Interpath unterstützt seine Kunden mit Finanzberatungs- und Restrukturierungsdienstleistungen. Das schnell wachsende Beratungsgeschäft umfasst sowohl die Transaktionsberatung als auch die Forensik und bietet ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen, darunter Streitfallberatung, Beratung zu regulatorischen und Compliance-Fragen, Wertschöpfung, finanzielle Due Diligence, Unternehmensfinanzierung sowie Schuldenberatung. Die etablierte Restrukturierungskompetenz des Unternehmens reicht über 50 Jahre zurück und umfasst finanzielle Restrukturierung, Notfallplanung sowie formale Restrukturierung und Insolvenz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe kompetenzübergreifender Dienstleistungen an, darunter Bewertungen, Renten, Steuern sowie Daten und Technologie. Interpath verfügt über 1000 Beschäftigte und 30 Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Hongkong, den Bermudas, den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln und Algerien. Weitere Informationen finden Sie auf interpath.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 72 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- sowie Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer Basis (direkte Origination) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Informationen zur Bridgepoint Group

Die Bridgepoint Group ist einer der weltweit führenden mittelständischen Investoren, der sich auf Private Equity, Infrastruktur, private Kredite und privates Vermögen spezialisiert hat.

Mit einem verwalteten Vermögen von 87 Mrd. US-Dollar und einer starken lokalen Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien kombinieren wir globale Größe mit lokaler Marktkenntnis und Sektorexpertise und erzielen über Zyklen hinweg kontinuierlich hohe Renditen. Weitere Informationen finden Sie auf der Bridgepoint-Website bridgepointgroup.com.

Kontakt:

Nishant Nayyar

Geschäftsleiter

[email protected]

Markus Noe-Nordberg

Geschäftsleiter

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

