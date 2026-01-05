H.I.G. Capital annonce le projet de vente d'Interpath à Bridgepoint

LONDRES, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), une société d'investissement alternatif de premier plan à l'échelle mondiale avec 72 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé un accord pour la vente proposée de sa société de portefeuille Interpath (la "Société") à des fonds gérés par Bridgepoint Group ("Bridgepoint"), une société de capital-investissement de premier plan sur le marché des entreprises de taille moyenne. La transaction proposée est soumise aux approbations réglementaires habituelles et à l'achèvement des processus d'information et de consultation avec les représentants des salariés, le cas échéant.

Interpath est une société mondiale de conseil financier qui compte plus de 100 directeurs généraux et 1 000 employés. La Société accompagne les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes à travers un large éventail de spécialisations couvrant la restructuration, les transactions de fusion et d'acquisition, la création de valeur et d'autres services très complémentaires. Sous l'égide de H.I.G., la Société a considérablement élargi sa présence géographique et diversifié sa clientèle.

Nishant Nayyar, directeur général, a commenté : « Lorsque nous avons racheté Interpath à KPMG il y a cinq ans, notre ambition était de construire la première société britannique de restructuration et de conseil financier sous l'égide d'une équipe de direction de classe mondiale. Nous sommes fiers d'avoir soutenu la forte croissance, l'expansion géographique et la diversification de la Société durant notre période de détention. Nous sommes reconnaissants à notre présidente, Tamara Box, et à feu John Connolly pour leurs importantes contributions, et nous félicitons le directeur général Mark Raddan et l'ensemble de l'équipe de direction pour ce qu'ils ont construit. Nous sommes impatients de voir Interpath poursuivre sur la voie du succès dans son prochain chapitre. »

Markus Noe-Nordberg, directeur général et responsable de l'équipe H.I.G. European Middle Market LBO, a ajouté : « Cette transaction proposée représenterait une nouvelle sortie réussie pour notre fonds European Middle Market. Interpath démontre la capacité de H.I.G. à créer une valeur significative en réalisant des cessions partielles complexes et en construisant des entreprises de services professionnels leaders sur le marché. »

Mark Raddan, PDG d'Interpath, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants à H.I.G. pour la confiance, le soutien et l'engagement affichés à l'égard d'Interpath au cours des cinq dernières années. Ils ont soutenu notre vision sans réserve, d'abord en nous aidant à établir des bases solides après notre cession partielle, puis en nous soutenant lorsque nous avons étendu notre présence internationale et les services que nous fournissons. »

Charles Welham, associé et responsable du secteur des services commerciaux et financiers chez Bridgepoint, a affirmé : « Interpath est une plateforme de conseil de haute qualité, différenciée et dotée d'une culture unique, qui opère sur un marché en pleine croissance offrant d'importantes possibilités de gains de parts de marché. Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est l'opportunité de soutenir son vivier de talents exceptionnel et, en renforçant sa proposition distinctive à destination des collaborateurs, d'accélérer le rythme auquel davantage de professionnels de premier plan dans leurs domaines rejoignent la plateforme Interpath. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe dirigeante exceptionnelle d'Interpath, qui entame sa prochaine phase de croissance - développant une activité plus internationale et plus diversifiée, et continuant à gagner des parts de marché face à des concurrents plus contraints et tiraillés par des conflits. »

À propos d'Interpath

Interpath accompagne ses clients en leur fournissant des services de conseil financier et de restructuration. Ses capacités de conseil en pleine expansion couvrent à la fois le conseil en transactions et l'expertise judiciaire, et offrent un large éventail de services, notamment en matière de litiges, de conseil en matière de réglementation et de conformité, de création de valeur, de diligence raisonnable financière, de finance des entreprises et de conseil en matière d'endettement. Les capacités de restructuration bien établies de l'entreprise remontent à plus de 50 ans et couvrent la restructuration financière, la planification d'urgence, la restructuration formelle et l'insolvabilité. La Société propose également un certain nombre de services transversaux, notamment dans les domaines de l'évaluation, des retraites, de la fiscalité, des données et des technologies. Interpath emploie plus de 1 000 personnes et possède 30 bureaux au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, à Hong Kong, aux Bermudes, aux Îles Vierges britanniques, aux Îles Caïmans et en Algérie. Pour plus d'informations, visitez le site interpath.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 72 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible, axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) ainsi que sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

À propos de Bridgepoint Group

Bridgepoint Group est l'un des principaux investisseurs mondiaux sur le marché intermédiaire, spécialisé dans le capital-investissement, les infrastructures, le crédit privé et le patrimoine privé.

Avec 87 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une forte présence locale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous combinons une envergure mondiale avec une connaissance des marchés locaux et une expertise sectorielle, ce qui nous permet d'obtenir des rendements élevés tout au long des cycles économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Bridgepoint à l'adresse suivante : bridgepointgroup.com.

