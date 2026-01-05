H.I.G. Capital kondigt voorgestelde verkoop van Interpath aan Bridgepoint aan

LONDEN, 5 januari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een beheerd kapitaal van 72 miljard USD, heeft aangekondigd dat een dochtermaatschappij een overeenkomst heeft ondertekend voor de voorgestelde verkoop van haar portefeuillebedrijf Interpath (het "bedrijf") aan fondsen die worden beheerd door Bridgepoint Group ("Bridgepoint"), een toonaangevende mid-market private equity-onderneming. De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring door de regelgevende instanties en indien nodig aan de voltooiing van informatie- en raadplegingsprocedures met werknemersvertegenwoordigers.

Interpath is een wereldwijd financieel adviesbureau met meer dan honderd algemene directeurs en duizend werknemers. Het bedrijf ondersteunt bedrijven, investeerders en belanghebbenden in een breed scala van specialisaties, zoals herstructurering, M&A-transacties, waardecreatie en andere uiterst complementaire diensten. Tijdens de eigendom van H.I.G. heeft het bedrijf zijn geografische aanwezigheid aanzienlijk uitgebreid en zijn aanbod aan klanten gediversifieerd.

Nishant Nayyar, Managing Director, merkte op: "Toen we vijf jaar geleden Interpath van KPMG overnamen, was onze ambitie om het toonaangevende Britse herstructurerings- en financieel adviesbureau op te bouwen onder een managementteam van wereldklasse. We zijn er trots op dat we de sterke groei, geografische uitbreiding en diversificatie van het bedrijf tijdens onze eigendomsfase hebben ondersteund. We zijn onze voorzitter, Tamara Box, en wijlen John Connolly dankbaar voor hun belangrijke bijdragen en we prijzen CEO Mark Raddan en het bredere managementteam voor wat ze hebben opgebouwd. We kijken uit naar het voortdurende succes van Interpath in het volgende hoofdstuk."

Markus Noe-Nordberg, algemeen directeur en hoofd van het H.I.G. European Middle Market LBO-team voegde toe: "Deze voorgestelde transactie zal een andere succesvolle exit voor ons European Middle Market-fonds betekenen. Interpath demonstreert het vermogen van H.I.G. om aanzienlijke waarde te creëren door complexe afsplitsingen uit te voeren en marktleidende bedrijven voor professionele diensten op te bouwen."

Mark Raddan, CEO van Interpath, zei: "We zijn H.I.G. ongelooflijk dankbaar voor hun vertrouwen, steun en geloof in Interpath in de afgelopen vijf jaar. Ze steunden onze visie van ganser harte, eerst door ons te helpen sterke fundamenten te leggen na onze afsplitsing en vervolgens door ons te ondersteunen bij het opschalen van zowel onze internationale voetafdruk als de diensten die we leveren."

Charles Welham, Partner en Sector Head for Business & Financial Services bij Bridgepoint, merkte op: "Interpath is een hoogwaardig, gedifferentieerd adviesplatform met een unieke cultuur, dat actief is in een groeiende markt met aanzienlijke kansen voor verdere aandelenwinsten. Wat ons het meest enthousiast maakt, is de mogelijkheid om zijn uitzonderlijke talentenbasis te ondersteunen en, door zijn onderscheidende mensenvoorstel te verbeteren, het tempo te versnellen waarmee meer toonaangevende professionals in hun vakgebied zich aansluiten bij het Interpath-platform. We zijn verheugd om samen te werken met het uitstekende leiderschapsteam van Interpath, terwijl ze hun volgende groeifase ingaan om een meer internationale en gediversifieerde onderneming op te bouwen en aandeel te blijven winnen van meer beperkte en conflicterende concurrenten."

Over Interpath

Interpath ondersteunt klanten met het verstrekken van financiële advies- en herstructureringsdiensten. De snelgroeiende adviescapaciteit omvat zowel transactieadvies als forensisch onderzoek en biedt een breed spectrum aan diensten, waaronder geschillen, advies over regelgeving en naleving, waardecreatie, financiële due diligence, bedrijfsfinanciering en schuldadvies. De gevestigde herstructureringscapaciteit van de onderneming boogt op een geschiedenis van meer dan vijftig jaar en omvat financiële herstructurering, noodplanning en formele herstructurering en insolventie. Het bedrijf biedt ook een aantal capaciteitsoverschrijdende dienstverleningsgebieden aan, waaronder waarderingen, pensioenen, belastingen en gegevens en technologie. Interpath heeft meer dan duizend mensen in dienst en heeft dertig kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Hongkong, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en Algerije. Ga voor meer informatie naar interpath.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 72 miljard dollar onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt en maakt daarbij gebruik van een flexibele en operationeel gerichte/waardetoevoegende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe originatie) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

Over Bridgepoint Group

Bridgepoint Group is een van 's werelds toonaangevende investeerders in het middensegment, gespecialiseerd in private equity, infrastructuur, private kredieten en vermogensbeheer.

Met een vermogen van 87 miljard dollar onder beheer en een sterke lokale aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika en Azië combineren ze wereldwijde schaal met inzicht in de lokale markt en sectorexpertise en leveren ze consequent sterke rendementen door middel van cycli. Meer informatie vindt u op de website van Bridgepoint op bridgepointgroup.com.

Contact:

Nishant Nayyar

Managing Director

[email protected]

Markus Noe-Nordberg

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

United Kingdom

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

