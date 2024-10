H.I.G. Infrastructure acquiert une participation majoritaire dans l'opérateur de centres de données Polar

LONDRES, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère 65 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses sociétés affiliées a acquis une participation majoritaire dans PolarDC Group Limited (« Polar » ou l'« entreprise »).

Polar développe, possède et exploite une infrastructure de centre de données destinée à des applications de calcul à haute performance (« HPC »). Le premier centre de données de l'entreprise en Norvège fournira jusqu'à 48 MW de capacité une fois qu'il sera pleinement opérationnel, et sera alimenté par de l'énergie hydroélectrique 100 % renouvelable. Il offrira à ses clients la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie, compte tenu du climat norvégien naturellement plus froid et de son architecture modulaire. L'intégralité de sa capacité initiale a déjà été pré-vendue.

L'entreprise développe activement plusieurs autres projets de centres de données en Europe. L'équipe de direction de Polar possède une grande expérience dans le développement et l'exploitation d'infrastructures de centres de données, et l'investissement de H.I.G. permettra à l'entreprise de réaliser ses projets à court terme. L'entreprise continuera de bénéficier des connaissances et de l'expertise de ses investisseurs de démarrage, le groupe LIAN, qui conservera une participation minoritaire dans l'entreprise à l'avenir.

Andy Hayes, PDG de Polar, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à H.I.G. pour développer notre réserve de projets. L'investissement de H.I.G. dans l'entreprise, combiné à ses antécédents en matière de soutien aux entreprises à forte croissance en phase de démarrage, permettra à Polar de tirer profit du développement rapide de l'intelligence artificielle ».

Andrew Liau, codirecteur de H.I.G. Infrastructure, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis de cette transaction, car l'infrastructure des centres de données devient un catalyseur de plus en plus critique de la prochaine vague de transformation numérique. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de direction très respectée de Polar et notre co-investisseur, le groupe LIAN, en mettant les importantes capacités et relations de H.I.G. au service de la croissance de l'entreprise ».

Fiorenzo Manganiello, cofondateur du groupe LIAN, a ajouté : « L'infrastructure à l'épreuve du temps de Polar offrira des solutions véritablement innovantes à mesure que les demandes en matière de connectivité, d'alimentation et de refroidissement augmenteront parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'informatique en nuage. »

À propos de Polar

Polar est un propriétaire et un exploitant européen de centres de données HPC. Ses centres de données sont conçus pour faciliter l'utilisation du calcul à haute performance pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise propose un service complet, de la conception à la mise en œuvre initiale et à l'exploitation continue, et donne la priorité à la durabilité en s'appuyant sur des sources d'énergie 100 % renouvelables, associées à des indicateurs d'efficacité énergétique attrayants. La philosophie de conception de Polar est modulaire afin de permettre une évolution flexible avec un minimum d'interruption de l'activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur polardc.com.

À propos du Groupe LIAN

Le Groupe LIAN est une société d'investissement qui crée et finance des entreprises performantes dans les secteurs les plus importants, tout en collaborant étroitement avec des chefs d'entreprise accomplis. Le Groupe LIAN se concentre sur les opportunités dans les secteurs de la santé, des actifs numériques et des infrastructures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur liangroup.io.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan qui gère 65 milliards de dollars de capitaux.* Basée à Miami et possédant des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H. I. G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises en utilisant une approche flexible, axée sur les opérations et à valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Chiffre basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

