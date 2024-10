H.I.G. Infrastructure erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Rechenzentrumsbetreiber Polar

LONDON, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an PolarDC Group Limited („Polar" oder das „Unternehmen") erworben hat.

Polar entwickelt, besitzt und betreibt eine Rechenzentrumsinfrastruktur, die auf High-Performance-Computing (HPC)-Anwendungen ausgerichtet ist. Das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Norwegen wird nach seiner vollständigen Inbetriebnahme eine Kapazität von bis zu 48 MW bieten und zu 100 % mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft betrieben werden. Es wird seinen Kunden aufgrund des natürlich kälteren norwegischen Klimas und der modularen Bauweise die beste Stromverbrauchseffizienz seiner Klasse bieten. 100 % der Anfangskapazität sind bereits vorverkauft.

Das Unternehmen entwickelt derzeit mehrere weitere Rechenzentrumsprojekte in ganz Europa. Das Managementteam von Polar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentrumsinfrastrukturen, und die Investition von H.I.G. wird das Unternehmen in die Lage versetzen, seine kurzfristige Pipeline umzusetzen. Das Unternehmen wird weiterhin von dem Wissen und der Erfahrung seiner Frühphaseninvestoren, der LIAN-Gruppe, profitieren, die auch in Zukunft eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten wird.

Andy Hayes, CEO von Polar, sagte: „Wir freuen uns, mit H.I.G. zusammenzuarbeiten, um unsere Projektpipeline auszubauen. Die Investition von H.I.G. in das Unternehmen in Verbindung mit seiner Erfolgsbilanz bei der Unterstützung wachstumsstarker Frühphasenunternehmen wird es Polar ermöglichen, von der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu profitieren."

Andrew Liau, Co-Head von H.I.G. Infrastructure, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Transaktion, da die Infrastruktur von Rechenzentren für die nächste Welle der digitalen Transformation immer wichtiger wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem hoch angesehenen Managementteam von Polar und unserem Co-Investor, der LIAN Group, indem wir die umfangreichen Fähigkeiten und Beziehungen von H.I.G. einbringen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Fiorenzo Manganiello, Mitbegründer der LIAN Group, fügte hinzu: „Die zukunftssichere Infrastruktur von Polar wird wirklich innovative Lösungen liefern, da die Anforderungen an Konnektivität, Stromversorgung und Kühlung bei den weltweit führenden Cloud-Computing-Anbietern steigen."

Informationen zu Polar

Polar ist ein europäischer Eigentümer und Betreiber von HPC-Rechenzentrumseinrichtungen. Die Rechenzentren sind so konzipiert, dass sie die Nutzung von High-Performance Computing für künstliche Intelligenz-Workloads erleichtern. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Serviceangebot von der Planung über die anfängliche Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb und setzt auf Nachhaltigkeit, indem es zu 100 % auf erneuerbare Energiequellen setzt und attraktive PUE-Kennzahlen anwendet. Die Polar Design-Philosophie ist modular aufgebaut, um eine flexible Skalierung bei minimaler Betriebsunterbrechung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter polardc.com.

Informationen über die LIAN Group

Die LIAN Group ist eine Investmentfirma, die erfolgreiche Unternehmen in den wichtigsten Branchen aufbaut und finanziert und dabei eng mit erfahrenen Unternehmern zusammenarbeitet. Die LIAN Group konzentriert sich auf Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen, digitale Vermögenswerte und Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter liangroup.io.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 65 Mrd. USD*. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Miami und unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer Basis (Direktfinanzierung) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

