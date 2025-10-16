H.I.G. Realty breidt Brits stedelijk logistiek platform uit met overnames in Groot-Londen

LONDEN, 15 oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met 70 miljard dollar aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar dochterondernemingen de overname van twee eersteklas last-mile IOS- en logistieke vastgoedobjecten in Groot-Londen heeft afgerond.

De eigendommen in Erith en Rainham, die buiten de markt zijn verworven, zijn strategisch gelegen langs belangrijke logistieke corridors met directe toegang tot het centrum van Londen en belangrijke verkeersaders. Beide locaties bieden directe inkomsten en een aanzienlijk potentieel voor toegevoegde waarde door middel van gerichte herpositionering, huurherziening en ESG-gestuurde upgrades.

De activa, verkregen tegen een aanzienlijke korting op de vervangingswaarde, zijn volledig bezet, maar worden aanzienlijk onderverhuurd als gevolg van oude huurcontracten. H.I.G. is van plan om ingebedde voordelen te ontsluiten door middel van een gefaseerde renovatie- en herconfiguratiestrategie, en hoogwaardige, duurzame logistieke ruimte op te leveren die is toegesneden op de last-mile, industriële buitenopslag en flexibel multi-verhuur.

Na deze transacties omvat het Britse IOS- en logistieke platform van H.I.G. Realty nu meer dan 140.000 miljoen vierkante meter met een brutowaarde van meer dan £ 300 miljoen. Het platform richt zich op moeilijk toegankelijke submarkten en een beperkt aanbod in Londen en de Gouden Driehoek, waar de vraag naar moderne, institutionele logistieke voorraad groter blijft dan het aanbod.

Riccardo Dallolio, algemeen directeur en hoofd van H.I.G. Realty in Europa: "Deze overnames weerspiegelen onze overtuiging in de aanhoudende structurele groei van stedelijke logistiek en ons vermogen om verkeerd geprijsde kansen te identificeren in een van Europa's meest dynamische industriële markten. Beide locaties bieden directe inkomsten en een sterke huurrherziening, naast herpositioneringspotentieel op de langere termijn. We zijn verheugd dat we onze aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk verder kunnen uitbreiden met hoogwaardige, goed gelegen activa."

Jérôme Fouillé, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa, voegt hieraan toe: "We blijven ons richten op het opbouwen van een eersteklas en veerkrachtige portefeuille van logistieke activa in stedelijke infill-markten met duidelijke uitgangspunten en een beperkt nieuw aanbod. Deze transacties zijn kenmerkend voor onze thematische benadering en operationele uitvoering gericht op onderbeheerde landgoederen met het potentieel om moderne, op ESG-gebaseerde producten op de markt te brengen. We blijven kijken naar veelbelovende kansen zoals deze, zowel in het VK als in de rest van Europa."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale kantoren in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in het middensegment van de markt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een flexibele en operationeel gerichte benadering met toegevoegde waarde:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en corporate carve-outs van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en servicebedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

