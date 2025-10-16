H.I.G. Realty erweitert seine städtische Logistikplattform in Großbritannien durch Akquisitionen im Großraum London

LONDON, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften den Erwerb von zwei erstklassigen IOS- und Logistikimmobilien im Großraum London abgeschlossen hat.

Die Immobilien, die Off-Market in Erith und Rainham erworben wurden, befinden sich in strategisch günstiger Lage entlang wichtiger Logistikkorridore mit direkter Anbindung an das Zentrum von London und wichtige Verkehrsadern. Beide Standorte bieten sofortige Erträge und ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial durch gezielte Neupositionierung, Mietanpassungen und ESG-orientierte Modernisierungen.

Die Vermögenswerte wurden mit einem erheblichen Abschlag gegenüber den Wiederbeschaffungskosten erworben. Sie sind vollständig vermietet, jedoch aufgrund der bestehenden Mietvertragsstrukturen deutlich untervermietet. H.I.G. beabsichtigt, durch eine schrittweise Renovierungs- und Neugestaltungsstrategie das Potenzial des Objekts auszuschöpfen und hochwertige, nachhaltige Logistikflächen zu schaffen, die speziell auf Last-Mile-Logistik, industrielle Außenlagerung und flexible Mehrfachvermietung zugeschnitten sind.

Nach diesen Transaktionen umfasst die britische IOS- und Logistikplattform von H.I.G. Realty nun mehr als 1,5 Millionen Quadratfuß und einen GAV von über 300 Millionen Pfund. Die Plattform konzentriert sich auf hochpreisige, angebotsbeschränkte Teilmärkte in London und im Goldenen Dreieck, wo die Nachfrage nach modernen, institutionellen Logistikimmobilien weiterhin das Angebot übersteigt.

Riccardo Dallolio, geschäftsführender Direktor und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, erklärte: „Diese Akquisitionen sind Ausdruck unserer Überzeugung vom anhaltenden strukturellen Wachstum der städtischen Logistik und unserer Fähigkeit, falsch bewertete Chancen in einem der dynamischsten Industriemärkte Europas zu identifizieren. Beide Standorte bieten sofortige Erträge und starke Mietrenditen sowie langfristiges Repositionierungspotenzial. Wir freuen uns, unsere Präsenz in Großbritannien mit hochwertigen, gut gelegenen Objekten weiter auszubauen."

Jérôme Fouillé, geschäftsführender Direktor bei H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, ein erstklassiges und widerstandsfähiges Portfolio an Logistikimmobilien in städtischen Nachverdichtungsmärkte mit klaren Fundamentaldaten und begrenztem Neuzugang aufzubauen. Diese Transaktionen sind beispielhaft für unseren thematischen Ansatz und unsere operative Umsetzung, die auf unterverwaltete Immobilien abzielt, die das Potenzial haben, moderne, ESG-konforme Produkte auf den Markt zu bringen. Wir prüfen weiterhin eine Reihe vielversprechender ähnlicher Möglichkeiten in Großbritannien und Kontinentaleuropa."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit 70 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong spezialisiert sich H.I.G. darauf, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für Unternehmen im Mittelstand bereitzustellen und dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten/wertsteigernden Ansatz zu verfolgen:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakt:

Riccardo Dallolio

Geschäftsführender Direktor

[email protected]

Jérôme Fouillé

Geschäftsführender Direktor

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

