H.I.G. Realty élargit sa plateforme de logistique urbaine au Royaume-Uni avec des acquisitions dans le Grand Londres

LONDRES, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une importante société mondiale d'investissement alternatif qui gère 70 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a achevé l'acquisition de deux propriétés logistiques et d'IOS de premier ordre sur le dernier kilomètre dans le Grand Londres.

Les propriétés, acquises hors marché à Erith et Rainham, sont stratégiquement positionnées le long de corridors logistiques clés avec un accès direct au centre de Londres et aux principales artères. Les deux sites offrent des revenus immédiats et un potentiel de valeur ajoutée substantiel grâce à un repositionnement ciblé, une réversion locative et des améliorations fondées sur l'ESG.

Acquis avec une forte décote par rapport au coût de remplacement, les actifs sont entièrement occupés, mais largement sous-loués, en raison de la structure des baux existants. H.I.G. prévoit de débloquer les bénéfices intégrés grâce à une stratégie de rénovation et de reconfiguration par étapes, en fournissant des espaces logistiques durables et de haute qualité, adaptés au dernier kilomètre, à l'entreposage industriel en plein air, et à des occupants flexibles à usage multiple.

Suite à ces transactions, la plateforme logistique et IOS de H.I.G. Realty au Royaume-Uni comprend désormais plus de 1,5 million de pieds carrés, et une VAB supérieure à 300 millions de livres sterling. La plateforme se concentre sur les sous-marchés de Londres et du Triangle d'Or où les barrières sont élevées et l'offre limitée, et où la demande de stocks logistiques modernes et de qualité institutionnelle continue de dépasser l'offre.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, déclare : « Ces acquisitions reflètent notre conviction quant à la croissance structurelle continue de la logistique urbaine et notre capacité à identifier des opportunités mal évaluées sur l'un des marchés industriels les plus dynamiques d'Europe. Les deux sites offrent un revenu immédiat et une forte réversion locative, ainsi qu'un potentiel de repositionnement à plus long terme. Nous sommes heureux de renforcer notre présence au Royaume-Uni grâce à des actifs de grande qualité et bien situés ».

Jérôme Fouillé, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, ajoute : « Nous restons concentrés sur la constitution d'un portefeuille d'actifs logistiques de premier ordre et résistants dans des marchés urbains intercalaires dont les fondamentaux sont clairs et l'offre nouvelle limitée. Ces transactions sont emblématiques de notre approche thématique et de notre exécution opérationnelle ciblant des domaines sous-gérés ayant le potentiel de fournir des produits modernes et conformes à l'ESG sur le marché. Nous continuons à évaluer une solide réserve d'opportunités similaires au Royaume-Uni et en Europe continentale ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternatif de premier plan au niveau mondial, avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, . H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'action de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement des dettes de premier rang, unitranches et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) ainsi que sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » (qui représentent des risques faibles à modérés) dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

