H.I.G. Realty breidt haar Europese logistieke en IOS-platform uit met de overname van vier logistieke activa in Noorwegen

LONDEN, 4 november 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer, kondigt met genoegen aan dat een van haar dochterondernemingen vier logistieke en licht-industriële panden (de "Portefeuille") in Noorwegen heeft verworven.

De portefeuille omvat ongeveer 25.000 vierkante meter bebouwd oppervlak op 110.000 vierkante meter land en profiteert van een sterke vraag van huurders, flexibele gebouwconfiguraties, inclusief warme en overdekte opslag, evenals cross-dock mogelijkheden en uitstekende verbindingen met de snelweg. H.I.G. is van plan om een gerichte waardevermeerdingsstrategie in de hele portefeuille te implementeren, waarbij operationele verbeteringen aan selectieve kapitaalinvesteringen worden gekoppeld. Hiermee wil het de gebouwspecificaties verbeteren, de efficiëntie van de locatie verhogen en de bezettingsgraad in balans brengen. Zo kan extra ontwikkelingspotentieel worden ontsloten volgens de bestaande bestemmingsplannen. Deze eigendommen zullen ook een uitgebreid ESG-verbeteringsprogramma ondergaan met onder andere zonne-energie op de daken, LED-verlichtingsupgrades en de installatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voor zowel personen- als vrachtwagens.

Samen met de recente IOS-investeringen van H.I.G. in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zuid-Europa zal de portefeuille naar verwachting een gestabiliseerde waarde van meer dan € 1 miljard overschrijden.

Riccardo Dallolio, algemeen directeur en hoofd van H.I.G. Realty in Europa, licht toe: "Deze transactie breidt onze pan-Europese logistieke voetafdruk uit naar Scandinavië. De portefeuille is een cluster van goed gelegen, functionele activa in een aanbodbeperkte markt. Het markeert onze terugkeer naar de Noorse industriële en logistieke markt na de verkoop van Kongsberg Technology Park en Raufoss Industripark."

Jérôme Fouillé, algemeen directeur bij H.I.G. Realty in Europa, voegt hieraan toe: "De overname van Borgeskogen biedt een duidelijke kans om ons Europese logistieke en IOS-platform uit te breiden naar Noorwegen, een van de meest aanbodbeperkte markten in Europa. Met beperkte nieuwe logistieke ontwikkelingen rond Oslo en een toenemende vraag van huurders naar moderne, energie-efficiënte ruimte, zien we sterke fundamentals die huurgroei en waardecreatie op lange termijn ondersteunen."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met $ 70 miljard aan kapitaal onder beheer.* Gevestigd in Miami en met kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H. I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan bedrijven in de middenmarkt, waarbij het gebruik maakt van een flexibele en operationeel gerichte/toegevoegde waardebenadering.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buyouts, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als slecht presterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior, unitranche en junior schuldfinanciering aan bedrijven over het hele omvangspectrum, zowel op primaire basis (direct origination) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met toegevoegde waarde, dat kan profiteren van verbeterde vermogensbeheerpraktijken.

H.I.G. Infrastructure richt zich op investeringen met toegevoegde waarde en kerninvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een totale omzet van meer dan $ 53 miljard. Raadpleeg voor meer informatie de website van H.I.G. op hig.com.

*Gebaseerd op totaal opgehaald kapitaal door H.I.G. Capital en haar dochterondernemingen.

