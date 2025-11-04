H.I.G. Realty erweitert seine europäische Logistik- und IOS-Plattform durch den Erwerb von vier Logistikanlagen in Norwegen

LONDON, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich, bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften vier Logistik- und Light-Industrial-Immobilien (das „Portfolio") in Norwegen erworben hat.

Das Portfolio umfasst ca. 25 000 m² bebaute Fläche auf einem 110 000 m² großen Grundstück und profitiert von einer starken Mieternachfrage, flexiblen Gebäudekonfigurationen, darunter temperierte und überdachte Lagerflächen, sowie Cross-Dock-Potenzial und einer hervorragenden Anbindung an das Autobahnnetz. H.I.G. beabsichtigt, eine gezielte Wertsteigerungsstrategie für das gesamte Portfolio umzusetzen, die betriebliche Verbesserungen mit selektiven Kapitalinvestitionen kombiniert, um die Gebäudespezifikationen zu verbessern, die Standorteffizienz zu steigern, die Belegung zu stabilisieren und zusätzliches Entwicklungspotenzial zu erschließen, das im Rahmen der bestehenden Bebauungspläne zulässig ist. Diese Anlagen werden auch einem umfassenden ESG-Verbesserungsprogramm unterzogen, das die Bereitschaft zur Nutzung von Solarenergie auf den Dächern, die Aufrüstung der LED-Beleuchtung sowie die Installation einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowohl für Personen- als auch für Lastkraftwagen umfasst.

Zusammen mit den jüngsten IOS-Investitionen der H.I.G. im Vereinigten Königreich, Frankreich und Südeuropa wird das Portfolio voraussichtlich einen stabilisierten Wert von über 1 Milliarde Euro erreichen.

Riccardo Dallolio, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Mit dieser Transaktion erweitern wir unsere paneuropäische Logistikpräsenz auf die nordischen Länder. Das Portfolio ist eine Ansammlung gut gelegener, funktionaler Objekte in einem Markt mit begrenztem Angebot und kennzeichnet unsere Rückkehr in den norwegischen Industrie- und Logistikmarkt nach dem Verkauf des Kongsberg Technology Parks und des Raufoss Industriparks."

Jérôme Fouillé, Geschäftsführer von H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „Die Übernahme von Borgeskogen bietet uns die Möglichkeit, unsere europäische Logistik- und IOS-Plattform auf Norwegen auszudehnen, einen der Märkte mit den größten Lieferengpässen in Europa. Angesichts des begrenzten Neubaus von Logistikimmobilien in der Umgebung von Oslo sowie der steigenden Nachfrage von Mietern nach modernen, energieeffizienten Flächen sehen wir starke Fundamentaldaten, die das Mietwachstum und die langfristige Wertschöpfung unterstützen.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- sowie Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

