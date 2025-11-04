H.I.G. Realty étend sa logistique européenne et sa plateforme IOS avec l'acquisition de quatre actifs logistiques en Norvège

LONDRES, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 70 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'une de ses filiales a acquis quatre propriétés logistiques et industrielles légères (le « portefeuille ») en Norvège.

Le portefeuille comprend environ 25 000 m² de surface construite sur 110 000 m² de terrain, et bénéficie d'une forte demande de la part des locataires, de configurations de bâtiments flexibles, notamment des entrepôts chauffés et couverts, ainsi que d'un potentiel de quai transbordeur et d'une excellente connectivité autoroutière. H.I.G. prévoit de mettre en œuvre une stratégie de valorisation ciblée sur l'ensemble du portefeuille, en combinant des améliorations opérationnelles avec des investissements en capital sélectifs afin d'améliorer les spécifications des bâtiments, d'accroître l'efficacité des sites, de stabiliser l'occupation et de libérer un potentiel de développement supplémentaire autorisé par le zonage existant. Ces actifs feront également l'objet d'un programme d'amélioration ESG complet comprenant l'installation de panneaux solaires sur les toits, la modernisation de l'éclairage LED et l'installation d'une infrastructure de recharge des véhicules électriques pour les véhicules de tourisme et les poids lourds.

Avec les récents investissements IOS de H.I.G. effectués au Royaume-Uni, en France et en Europe du Sud, le portefeuille devrait dépasser une valeur stabilisée de plus d'un milliard d'euros.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, a commenté : « Cette transaction étend notre empreinte logistique paneuropéenne aux pays nordiques. Le portefeuille est un ensemble d'actifs fonctionnels et bien situés sur un marché où l'offre est limitée. Il marque notre retour sur le marché norvégien de l'industrie et de la logistique après la vente du parc technologique de Kongsberg et du parc industriel de Raufoss. »

Jérôme Fouillé, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, a ajouté : « L'acquisition de Borgeskogen offre une opportunité claire d'étendre notre logistique européenne et notre plateforme IOS à la Norvège, l'un des marchés les plus contraints d'Europe. En raison du développement logistique restreint autour d'Oslo et de la demande croissante des locataires pour des espaces modernes et écoénergétiques, nous constatons des bases solides favorisant la hausse des loyers et la création de valeur à long terme ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternatif de premier plan au niveau mondial, avec 70 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement commercial cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Jérôme Fouillé

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg