H.I.G. Realty erwirbt Last-Mile-Logistik und Paketzustellung in Frankreich

LONDON, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ – H.I.G. Capital („H.I.G."), ein führendes globales alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 66 Mrd. USD, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft ein Portfolio von vier Logistikanlagen (das „Portfolio") erworben hat, die strategisch günstig in der Nähe von Top-Standorten in großen Ballungsräumen in Frankreich liegen.

Das Portfolio umfasst vier Anlagen für die letzte Meile und die Paketzustellung, die sich in den wichtigen Logistikzentren Toulouse, Bordeaux, Caen und Rennes befinden. Alle Anlagen sind vollständig an erstklassige Mieter vermietet, darunter Amazon, XPO und Kuehne+Nagel.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Head of H.I.G. Realty in Europe, kommentierte: „Wir sind mit dieser Transaktion sehr zufrieden, da sie gut zu unserer Strategie passt, unsere Logistik- und Last-Mile-Plattform an wichtigen Standorten in ganz Europa auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass uns die hochwertigen Vermögenswerte im Portfolio dabei helfen werden, das langfristige Wachstumspotenzial des Sektors zu nutzen."

Jérôme Fouillé, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Diese Akquisition zeigt, dass wir in der Lage sind, attraktive Investitionsmöglichkeiten in Frankreich zu identifizieren und umzusetzen, und ermöglicht es uns, unsere europaweite Logistikstrategie zu skalieren. Das Portfolio ist in Logistik-Teilmärkten mit einem positiven Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gut positioniert, was das Mietwachstum weiter vorantreiben wird."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 66 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

