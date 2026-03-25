H.I.G. Realty procède à la recapitalisation d'Ella Resorts et d'OB Streem pour un montant de 1,6 milliard de dollars

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer que ses filiales ont refinancé Ella Resorts (« Ella ») et OB Streem (« Streem ») auprès d'un consortium de banques européennes.

Ella est la plateforme hôtelière de H.I.G. Realty qui se concentre sur les destinations de villégiature haut de gamme dans toute la Méditerranée, avec environ 4 400 chambres dans son portefeuille et un solide pipeline d'acquisitions à travers l'Italie, la Grèce et l'Espagne, avec un objectif d'expansion à 10 000 chambres. Streem est une plateforme logistique entièrement intégrée qui gère plus de 400 000 m² d'espace d'entreposage tout en fournissant des infrastructures logistiques essentielles dans les principaux couloirs commerciaux européens. Son offre comprend des entrepôts frigorifiques, des entrepôts à température ambiante et des dépôts de conteneurs (IOS), ainsi qu'un projet de terminal d'embarcadère, en plus de services tels que l'expédition de fret et le transport.

Les transactions établissent une structure de capital efficace pour soutenir la croissance continue des deux plateformes, y compris la rénovation et le repositionnement en cours du portefeuille de lieux de villégiature d'Ella, l'expansion du réseau d'infrastructure logistique de Streem, et de nouvelles acquisitions.

Les refinancements ont été menés et souscrits par la Banque du Pirée, avec la participation d'autres institutions financières européennes de premier plan. La transaction reflète la confiance du syndicat bancaire dans les perspectives de croissance à long terme des deux plateformes, qui sont actives dans des secteurs essentiels à l'économie européenne.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe, à Londres, a commenté : « Le succès de ces deux refinancements représente une étape importante pour deux des plateformes clés de H.I.G. Realty Europe. Nous restons concentrés sur l'acquisition et le développement de plateformes immobilières dans des secteurs aux fondamentaux solides, en tirant parti de notre expertise combinée en matière d'immobilier et de capital-investissement ».

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, a commenté : « Avec ces refinancements réussis, Ella et Streem entrent tous deux dans une nouvelle phase de développement. Streem continue de renforcer sa position et sa domination sur le marché local, tandis qu'Ella se développe à l'échelle internationale en Italie et en Espagne. Le soutien massif des bailleurs de fonds institutionnels reflète la qualité des plateformes que nous avons construites et nous permet de continuer à investir dans nos actifs et à nous développer en optimisant l'utilisation de nos fonds propres ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Stelios Theodosiou

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg