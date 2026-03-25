H.I.G. Realty rondt herkapitalisatie van 1,6 miljard dollar af voor Ella Resorts en OB Streem

LONDEN, 25 maart 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ('H.I.G'), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 74 miljard dollar aan beheerd vermogen, kondigt met genoegen aan dat haar gelieerde ondernemingen Ella Resorts ("Ella") en OB Streem ('Streem') hebben geherfinancierd met een consortium van Europese banken.

Ella is het hospitalityplatform van H.I.G. Realty, gericht op hoogwaardige resortbestemmingen in het Middellandse Zeegebied, met circa 4.400 kamers in de portefeuille en een sterke pijplijn van acquisities in Italië, Griekenland en Spanje, met als doel uit te breiden naar 10.000 kamers. Streem is een volledig geïntegreerd logistiek platform dat meer dan 400.000 m² aan magazijnruimte beheert en tegelijkertijd bedrijfskritieke logistieke infrastructuur levert langs belangrijke Europese handelscorridors. Het aanbod omvat koelopslag, geconditioneerde opslag en containerdepotopslag (IOS), evenals een geplande pierterminal, naast diensten zoals expeditie en transport.

De transacties zorgen voor een efficiënte kapitaalstructuur ter ondersteuning van de verdere groei van beide platforms, waaronder de lopende renovatie en herpositionering van Ella's resortportefeuille, de uitbreiding van het logistieke infrastructuurnetwerk van Streem en nieuwe acquisities.

De herfinancieringen werden geleid en onderschreven door Bank of Piraeus, met deelname van andere toonaangevende Europese financiële instellingen. De transactie weerspiegelt het vertrouwen van het bankensyndicaat in de groeivooruitzichten op lange termijn van beide platforms, die actief zijn in sectoren die van cruciaal belang zijn voor de Europese economie.

Riccardo Dallolio, Managing Director en Head of H.I.G. Realty in Europa in Londen, verklaarde: "De succesvolle afronding van deze twee herfinancieringen vormt een belangrijke mijlpaal voor twee van de belangrijkste platforms van H.I.G. Realty Europe. We blijven ons richten op het verwerven en opschalen van vastgoedplatforms in sectoren met sterke fundamenten, waarbij we gebruikmaken van onze gecombineerde expertise in vastgoed en private equity".

Stelios Theodosiou, Managing Director bij H.I.G. Realty in Europa, verklaarde: Met de succesvolle afronding van deze herfinancieringen gaan zowel Ella als Streem een nieuwe ontwikkelingsfase in. Streem blijft zijn positie en dominantie op de lokale markt verder versterken, terwijl Ella internationaal uitbreidt naar Italië en Spanje. De sterke steun van institutionele kredietverstrekkers weerspiegelt de kwaliteit van de platforms die wij hebben opgebouwd en stelt ons in staat om te blijven investeren in onze activa en op een kapitaalefficiënte manier verder uit te breiden."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

