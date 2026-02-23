H.I.G. WhiteHorse Europe recrute Andy Armah-Kwantreng et Marimba Odundo-Mendez pour diriger sa plateforme de prêt direct au Royaume-Uni

LONDRES, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'un des leaders mondiaux de l'investissement alternatif gérant 74 milliards de dollars de capitaux, a le plaisir d'annoncer avoir recruté Andy Armah-Kwantreng en tant que directeur général et Marimba Odundo-Mendez en tant que principal pour diriger son équipe de prêts directs au Royaume-Uni au sein de H.I.G. WhiteHorse Europe.

M. Armah-Kwantreng rejoint H.I.G. après avoir travaillé pour Natwest Corporate & Institutional Banking, où il était directeur général de Sponsor Leveraged Finance. Avant de rejoindre Natwest, il a passé 16 ans à la Bank of Ireland et à la Société Générale dans le domaine du financement à effet de levier.

M. Odundo-Mendez rejoint H.I.G. après avoir travaillé chez J.P. Morgan. Avant de rejoindre H.I.G., Marimba a occupé des postes à responsabilité au sein des équipes de financement à effet de levier de J.P. Morgan et Nomura. Il a commencé sa carrière en droit en pratiquant le financement de la dette chez Kirkland & Ellis après avoir obtenu sa certification chez DLA Piper.

Pascal Meysson, directeur général et chef de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Andy et Marimba dans notre équipe. Ils apportent tous deux une grande expertise en matière de crédit et des réseaux étendus, qui seront déterminants pour la poursuite de notre succès sur le marché britannique du prêt direct ».

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

