H.I.G. WhiteHorse Europe werft Andy Armah-Kwantreng en Marimba Odundo-Mendez aan om zijn Britse platform voor directe kredietverlening te leiden

LONDEN, 23 februari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met USD 74 miljard aan beheerd kapitaal, is verheugd aan te kondigen dat ze Andy Armah-Kwantreng als Managing Director en Marimba Odundo-Mendez als Principal heeft aangenomen om haar Britse team voor directe kredietverlening binnen H.I.G. WhiteHorse Europe te leiden.

De heer Armah-Kwantreng komt naar H.I.G. van Natwest Corporate & Institutional Banking, waar hij Managing Director was in het gebied van Sponsor Leveraged Finance. Voorafgaand aan Natwest werkte hij zestien jaar bij Bank of Ireland en Société Générale in het gebied van hemboomfinanciering.

De heer Odundo-Mendez komt naar H.I.G. van J.P. Morgan. Voordat hij toetrad tot H.I.G., bekleedde Marimba senior functies in de teams voor hefboomfinanciering bij J.P. Morgan en Nomura. Hij begon zijn carrière in de rechten, hield zich bezig met schuldfinanciering bij Kirkland & Ellis en kwalificeerde zich bij DLA Piper.

Pascal Meysson, Managing Director en Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "We zijn verheugd om Andy en Marimba in ons team te verwelkomen. Ze hebben allebei een diepgaande expertise op het gebied van krediet en uitgebreide netwerken, die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan ons voortdurende succes op de Britse markt voor direct kredietverlening."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

