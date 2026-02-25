H.I.G. WhiteHorse finance Viabus

LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capital sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'elle a fourni un financement de premier rang garanti pour soutenir l'acquisition de Viabus B.V. (« Viabus » ou « l'entreprise ») par Armira, un important voyagiste néerlandais spécialisé dans les voyages guidés en autocar à prix abordable pour les personnes âgées.

Basé aux Pays-Bas, Viabus est un voyagiste qui conçoit et organise des voyages en autocar à des prix abordables à l'intention des séniors. Sur ce créneau, l'entreprise est le plus grand fournisseur de voyages pour seniors aux Pays-Bas.

Pascal Meysson, directeur de H.I.G. WhiteHorse Europe, a déclaré : « Viabus est un leader du marché des voyages guidés en autocar qui jouit d'une grande notoriété, d'une clientèle fidèle et résiliente et d'un modèle d'entreprise attractif et peu exigeant en termes d'actifs. Nous sommes heureux de soutenir Armira dans cette acquisition et dans la poursuite des opportunités de croissance de l'entreprise sous l'égide d'Armira. »

À propos de Viabus B.V.

Viabus est le principal acteur des visites guidées pour les jeunes séniors et les personnes âgées aux Pays-Bas. L'entreprise propose des voyages en autocar, en avion et en croisière de différentes durées à travers l'Europe et au-delà. Viabus sert sa clientèle fidèle par l'intermédiaire de ses marques bien connues Bolderman, Effeweg, Destimundo, Diogenes Groups & Incentive Travel et Van Nood Reizen. Pour plus d'informations, consultez le site viabusgroup.com.

À propos d'Armira

Armira s'associe à des entreprises dirigées par des entrepreneurs et à des entreprises familiales et soutient leur développement stratégique à long terme, en mettant l'accent sur la croissance durable et la création de valeur. La société gère plus de 5,8 milliards de dollars (5 milliards d'euros) d'actifs et est soutenue par une large base d'entrepreneurs, de familles d'entrepreneurs et d'investisseurs orientés vers le long terme. Armira fournit des capitaux tout au long du cycle de vie, allant d'investissements minoritaires de croissance à des positions majoritaires, et a réalisé plus de 30 acquisitions de plateforme. La société a mis en place un réseau de plus de 100 conseillers industriels qui soutiennent activement les entreprises de son portefeuille. Pour plus d'informations, consultez le site armira.de.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

